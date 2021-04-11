在香港上市的網絡巨頭阿里巴巴接到中國當局182.28億元巨額罰單後，沒有辯解沒有上訴，而是發表聲明表示「誠懇接受，堅決服從」，跪得乾脆利落。是中共官媒或海外喉舌所謂「當局掌握充份證據，裁決毫無爭議」，還是阿里集團或馬雲認罰換無罪平安？真相不會公開，但似乎令人聽到二度被拘捕的另一企業家孫大午的哀鳴：「我可以成功，但不會有好下場。」尤可悲的是，香港的黃店乃至大型企業，也正步上這條路，阿布泰國生活百貨被執法只是序幕。

阿里能否一跪脫困成疑

中國當局對阿里巴巴的處罰，表面看來有理有據。畢竟，西方國家一樣有反壟斷法例及執法行動，Microsoft、Google等都曾收過巨額罰單。從當局披露的調查結果看，阿里的確有些經營手法涉嫌壟斷市場牟利，而182.28億元罰款相當於集團2019年營業額4%，相對於《反壟斷法》規定罰款幅度為1%至10%，處罰還不算重判。

問題在於，馬雲去年10月在公開論壇上炮轟中國金融監管制度後，從螞蟻金服上市被煞停，到阿里接受違反《反壟斷法》調查及處罰，當局打出了一套組合拳，時序上有馬雲因言惹禍之嫌，阿里表示「心懷感恩，也同時心存敬畏」，同樣令人質疑，《反壟斷法》只是當局懲罰馬雲、阿里巴巴的工具之一，也令人擔心阿里能否一跪脫困境。

堪為比照的是，河北民營企業大午集團的命運。原定去年11月5日在香港、上海同日掛牌的螞蟻金服，在上市前夕被煞停，同月11日，大午集團創始人孫大午一家人和集團20多名高管被全副武裝的特警拘捕，迄今仍有25人被羈押。當局更派工作組進駐，聲稱接管企業，防止資金外逃。

當局強佔大午集團，藉口是大午集團與當地一家國營農場有土地糾紛，但「執法」的野蠻遠不是阿里巴巴所能比擬，也出乎孫大午意料。2003年5月，孫大午被指控非法集資而被捕。一開始，他拒不認罪，但因年逾八旬的父母受滋擾及擔心公司員工被拖累而認罪，被判囚三年、緩刑四年。他獲釋後接受媒體採訪時堅稱，自己是個乾淨的人，但不再追究是誰把他送進監獄，也相信不會再有人整他，「我實實在在地為老百姓幹事兒，誰整我誰倒楣，整我的人付出的代價更大」。

選擇性執法是政治迫害

然而，被稱為良心企業家的孫大午也沒有低估中國政治的黑暗。他說：「我明白潛規則，不去適應，依然我行我素，我可以成功，但不會有好下場。」是的，孫大午成功了，網民形容：「一個大午集團一肩扛起當地人的醫療、教育、養老三駕馬車，把企業辦成了社會。」孫大午也失敗了，「二進宮」的表面理由是企業間土地糾紛，但實際上，他再次犯了與馬雲同樣的「罪」：批評中國的制度、把企業的服務做得比政府好。

由此可見，阿里面對的風險不只是未來三年自查合規的整改要求，更是隨時可能出現的選擇性執法。中國的通信、銀行、鐵路等行業，都是高度壟斷的，它們何曾適用《反壟斷法》？說到底，選擇性執法不是法治，而是政治迫害，但這正是中共以法治國的常態。當中共的管治延伸到香港時，香港商舖、公司、媒體面對的選擇性執法風險，自然堪比內地。

在海關大舉搜查阿布泰國生活百貨後，市民、媒體舉報多家連鎖店同樣有未貼中英文標籤的清潔劑、沐浴露出售，但海關竟然聲稱巡查多個零售點，「暫時也未發現市面上有涉案產品出售」。執法者如此無恥，商家豈能有好下場？

李平

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