本港武漢肺炎漸趨緩和，惟疫苗接種率仍不理想。港府早前明言會提供誘因，吸引市民打針。消息指，港府擬放寬部份防疫措施，包括容許已接種武漢肺炎疫苗的市民，到安老院舍探訪、公立醫院探病；首階段或只放寬約10間療養醫院或非急症醫院探訪。港府將於下午召開記者會，交代新一輪放寬措施安排，《蘋果》屆時會現場直播。

據了解，由於限聚令等掣肘，每次探訪或探病人數或限於1至2人。由於疫苗注射後約2周才產生足夠抗體，預料當局要求探訪者打針後14天才可訪院，並要事前接受快速測試或抗原測試。

此外，行政長官林鄭月娥上周「自爆」，政府正籌備以配額形式讓內地人來港免檢疫的「來港易」計劃，有指澳門居民也包括在內。據了解，澳門明日召開記者會闡述港澳通關新措施；而港府今日下午的記者會，預料也會講解恢復內地通關的大致做法及條件。

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《果燃台》

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