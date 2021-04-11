【本報訊】本港再多一人接種科興疫苗後死亡，渠務署一名58歲承建商男員工，4月8日在署方協調控制中心工作時不省人事，送往明愛醫院後證實不治。事後發現他3月16日、即去世前23日，在葵涌林士德體育館接種科興，但政府並沒主動公佈該宗個案。至今累計16人接種疫苗後死亡，其中14人打科興及兩人打復必泰。

衞生署無主動公佈

渠務署昨確認，死者為承建商員工，4月8日晚上約10時在協調控制中心工作，其間不適及暈倒，立即召救護車送院，惟其後證實不治。

衞生署覆稱，該名男子有吸煙習慣，4月8日在工作地方突然感覺呼吸困難，其後不醒人事，救護員到達時發現心臟驟停，送往明愛醫院急症室後，當晚證實死亡。根據資料，該男子3月16日曾在葵涌林士德體育館接種科興，打針後逗留在中心觀察期間沒有不適。

衞生署稱，4月9日接獲醫管局呈報該個案後，已即時聯絡醫管局就事件獲取更多資料，以協助評估因果關係。衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行討論。

本報翻查資料，該宗死亡個案發生後，衞生署沒有主動公佈，至傳媒昨日查詢後始確認事件。該署解釋，根據專家委員會通過的風險傳達計劃，接獲的臨床事件數據及總結報告會於專題網頁定期發放及更新。如接獲在接種疫苗後14日內死亡的嚴重異常事件，則會盡快公佈。

政府並無主動公佈接種疫苗後死亡個案有前科，本港首宗接種疫苗後死亡發生於2月28日，但政府無主動公佈，直至本報率先踢爆後，事隔兩日才披露。