前年12月粉嶺公路發生嚴重車禍，駕駛978號線的九巴車長疑因左手未有握緊軚盤，令巴士偏離馬路，猛撞路邊欄杆及大樹，車頂遭劏開，有上層乘客連人帶椅拋出車外，釀成6死38傷慘劇。肇事車長曾向到場救護主任及警員分別表示「我見掛喺錢箱嗰個位水樽就跌咁，咪執囉，一執就撞咗埋去」、「行駛期間，我恰一恰」。他今於區域法院承認危險駕駛導致他人死亡及身體嚴重受傷兩罪，惟辯方引述被告說法指對上述對話已無印象，僅記得意外一刻「個人（僵）硬咗」，並指被告對釀成悲劇感到非常愧疚和悲痛，希望盡快服刑。案件押後至4月28日判刑，被告須繼續還柙。

控方案情提到，被告文志光（57歲）自2001年受僱九巴為全職司機，自2017年起駕駛本案978路線巴士。案發當日早上5時許，被告開始當值，而意外發生時為被告當日更次的最後一程車。當日下午4時許，被告駕駛的九巴途經粉嶺公路，到達松柏塱附近時突然左轉，擦過防撞欄，衝入欄外樹叢。經計算，巴士在事發前以時速約70公里行駛。

「見掛喺錢箱嗰個位水樽就跌咁，咪執囉，一執就撞咗埋去」

庭上播片顯示，控方指被告行車期間曾點頭，疑似瞌眼睏而令頭部向前傾，又曾疑似張口打呵欠。控方續指，被告左手不時握著軚盤，但事發前幾秒左手曾短暫離開軚盤，當手再放回軚盤後4至5秒便發生意外。

控方提及，車長曾向到場救護主任及兩名警員分別表示：「吖，我一時睇唔到，冚咗落棵樹度。」「我見掛喺錢箱嗰個位水樽就跌咁，咪執囉……一執就撞咗埋去。」「行駛期間，我恰一恰。」被告於接受警誡後保持緘默。

辯方求情時則表示，被告曾指意外一刻「我個人（僵）硬咗囉」，但記不起當日與救護主任或警員的對話內容。辯方又引用庭上片段，指被告左手曾觸碰臉部，疑似托眼鏡或抓癢，右手則曾調較冷氣，故手部分別於不同時段移離軚盤，同意被告駕駛姿勢並不理想。惟辯方指直至撞擊前3秒，巴士都是穩定地行駛，沒有明顯的左搖右擺。

被告原本計劃60歲退休

辯方續指，被告過往並無刑事定罪紀錄，25年駕駛經驗中僅有一次違例駕駛紀錄，而該次是因天雨路滑關係而出意外。辯方又提到，被告與妻女同住，妻女形容他是一名勤奮顧家的人，一直擔當好丈夫和好父親的角色。被告原本計劃60歲退休，卻於前年發生了這宗不幸事故。

辯方透露，被告會見律師時多次表示對於意外奪去多條人命感到非常愧疚和悲痛，他於事發後亦活在痛苦之中，故希望為釀成意外作出承擔。被告今年1月表示欲撤回保釋，盡快認罪服刑。被告又透過律師在庭上向所有受害者致以最深切道歉。

被告承認於前年12月18日在新界粉嶺公路往上水方向、近松柏塱里程碑27.5(A)的道路上，危險駕駛車輛登記號碼TA6723 的九巴，引致蘇麗雄、陳嘉龍、張志明、王惠蘭、楊若賢及鄭燕生6人死亡，並引致8名乘客身體受嚴重傷害。

法官譚思樂指需時考慮判刑，故將案件押後再訊，其間被告繼續還柙。

【案件編號：DCCC907/20】

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