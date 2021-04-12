壹傳媒創辦人黎智英去年12月被控勾結外國勢力，遭未審先判，還柙至今。每次上庭也會有《蘋果日報》同事高聲揮手送車的黎智英，本月初從獄中寄來首份給予《蘋果》上下的親筆「家書」。

黎在信中表示，他每天看書、念經、祈禱和做運動，一切安心平靜，「吃得不錯睡得好，心情除了想念家人時有點低落都是愉快的」，着同事放心，「同事的支持和愛護讓我感動，也請代我感謝他們」。

黎說，言論自由現成了危險的工作，同事們要份外小心，注意自身安全不要犯險：「高舉正義是我們新聞工作者的責任，只要我們不被不正義的誘惑蒙閉，不讓邪惡透過我們而得逞，我們已盡責」。

他續指，香港的情況越來越令人心寒，更需自愛和珍重，叮囑同事們保重：「時代在我們面前既倒，更是我們昂首站立的時候」。

黎智英親筆信全文：

謝謝來信，我生活一切安心平靜，看書，念經和祈禱是我每天的程序，每天做運動，吃得不錯睡得好，心情除了想念家人時有點低落都是愉快的。請同事們放心，同事的支持和愛護讓我感動，也請代我感謝他們。

現在言論自由是危險的工作，請同事份外小心，不要犯險，自身安全重要。是的，高舉正義是我們新聞工作者的責任，只要我們不被不正義的誘惑蒙閉，不讓邪惡透過我們而得逞，我們已盡責。

香港的情況越來越令人心寒，正是這樣，我們更需要自愛和珍重。時代在我們面前既倒，更是我們昂首站立的時候。請同事們保重。

黎智英

3/4/2021

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