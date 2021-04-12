屬還押人士指定小食之一的M&M’s 40克裝牛奶朱古力和花生朱古力早前停產，一度令不少還押人士親友為符合懲教署規格而四處張羅。署方今終更新「認可交來物品」表格，容許親友送贈現時市面有售的M&M’s 37克裝。有關注囚權的前立法會議員希望署方設寬限期，容許親友在指定時間內仍可送贈40克裝。

憂40克裝M&M’s即時被禁送入

懲教署今日更新還押人士「認可交來物品」表格中的小食名單，原先的M&M’s 40克裝牛奶朱古力和花生朱古力朱古力現改為37克裝，送贈數量則維持不變。而其他市面上仍難以採購的華園魚皮花生94克裝及時興隆魷魚絲7克裝，亦同樣維持不變。

囚權組織「石牆花」創辦人、前立法會議員邵家臻表示，懲教署此次總算順應民意更新規格，令親友不用再苦尋40克裝M&M’s朱古力。

不過他稱，由於不少親友早前因擔心還押者沒有朱古力，故或已購入一定數量的40克裝M&M’s。他希望署方設寬限期，容許親友送贈其中一款予還押者。《蘋果》已就事件向懲教署查詢，正待回覆。

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