政府昨公佈將透過包括八達通在內的四間電子支付平台派發5,000元電子消費券，惟分多少期發放等則未有定案。實政圓桌立法會議員田北辰向《蘋果》說，政府傾向分兩期派發，每期2,500元，各期使用期限為2個月，形容這樣的發放模式「成數非常之高」，又稱八達通公司將因應計劃，向新商戶免費提供無線八達通機，冀可提供誘因予街市等商販安裝八達通。

八達通受制金管局 儲值上限僅3,000元

田北辰稱，政府原打算將電子消費券分5期發放，每月1,000元，每次使用期限為一個月，「唔可以留落下個月，咪永遠買唔到貴嘢」。他說，原希望可一次過發放5,000元電子消費券，但有份協助發放的八達通，儲值上限為3,000元，受制於金管局，八達通難以修改儲值上限。

田說，因此建議政府分兩期、每次2,500元派發，「原本為期5個月，佢（政府）仲想拖長啲，咁你拖咁長就唔係振興經濟啦」，現時在商討使用期限定在每期2個月，即共4個月。

田續指，電子消費券每次發放時，使用者先要在網上或到指定地點「增值」。若是原本分5次派發，「如果要去多過2次（增值），啲人就媽媽聲㗎嘛」，認為分2期是合適的。而且財政司司長陳茂波已「OK」這提議，「係咪2期仲拉鋸緊，但成數非常之高」，估計財爺1至2個月後才敲定細節，現階段要給予時間八達通公司為新商戶安裝八達通機。

八達通公司擬計劃完結後才開始收費

他透露，街市商販等不願安裝八達通機成其中一個大難題，商販多使用現金交易，八達通公司將為該些商戶提供誘因，免費提供「無線盒」，毋須「拉線」並與商戶東主智能手機連線，方便客人用八達通付款和東主收款。在電子消費券計劃下，八達通將不收取新商戶「無線盒」的行政費。

他指，計劃完結後八達通公司才會收費，認為屆時客人已習慣以八達通付款，「到時佢（商戶）想慳返嗰1.5%（行政費），佢啲客都唔制啦」。被問到八達通預備了多少個「無線盒」，他表示：「呢啲嘢（無線盒）唔值錢嘅，幾十萬個都有。」

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