【本報訊】武漢肺炎爆發後，全港健身中心已先後三度被勒令停業，政府2月18日起有條件放寬部份社交距離措施，健身中心可恢復有限度運作。有業界表示，不少健身中心死頂一年後陸續「捱唔住」退場，但隨着夏季健身旺季開始，若疫情沒進一步惡化，估計最壞時刻已過去。

開工不足 改送外賣

健身中心經營困難，Goji Studios自年初屢次被業主入稟追租，其他大型健身中心經營情況亦慘不忍睹。舒適堡（Physical）位於屯門大興花園、太古、長沙灣及上水分店今年初相繼被業主入稟追討欠租；Pure Fitness亦裁減約40名員工。

香港健體專業人員總會會長王曉山指，大型健身中心疫情下所受打擊較中小型中心更大，因店舖面積動輒過萬呎，停業期間零收入下，往往要支付60至70萬元租金，加上員工薪金開支，若屬連鎖經營，每月恐「倒貼」過千萬。以他所知，Goji Studios財力雄厚，不排除現時是止蝕，免陷無底深潭。

王指雖然近月健身中心可恢復運作，惟現時光顧客人多為預繳式買堂的客戶，中心無大額收入，現金流非常緊張。他亦擔心若有大型健身中心結業，每每涉及數百名健身教練，難被市場吸納，「市場上好多健身教練已經開工不足，要走去送外賣，仲點可能騰出空缺。」惟他對於未來抱有希望，指夏天健身旺季已開始，若疫情緩和，更多人重回健身中心，相信生意可望好轉。