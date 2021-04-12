去年7.21元朗西鐵站恐怖襲擊一周年，兩名青年晚上在青衣一橋墩牆上噴寫「FreeHK，721、831、國安法X」字句，被巡邏警員發現，兩人先後被捕。他們事後被控刑事損壞罪，案件今於西九龍裁判法院提堂，其中19歲男生認罪，獲准保釋候判，但須向政府賠償逾4,000元清潔費用；23歲無業青年則在同意控方案情下，獲准以自簽1,500元守行為24個月，控方同意撤控。

被告分別為男生黃灝謙（19歲）及無業男黃兆明（23歲），兩人同被控一項刑事損壞罪，控罪指兩人於去年7月22日在青衣北橋橋墩無合法辯解而損壞路政署的三條橋墩，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

首被告今認罪，求情透露來自單親家庭，中學畢業後仍修讀設計課程，同時是一名「霹靂舞」義務導師，有志參加奧運會「霹靂舞」比賽，承認因一時貪玩及衝動下犯案，對事情已有深切反思及真誠悔意，願意就塗鴉作賠償，並呈上多封求情信予法庭考慮。

裁判官劉淑嫻聽畢求情後，下令先行索取感化報告再作判刑。案件押後至5月6日，其間被告獲准繼續保釋。

案情指警員於案發當日凌晨在青衣城附近巡邏時，發現兩名男子正以噴漆在青衣北橋橋墩三幅牆壁塗鴉，噴上「Free HK」、「721、831」及「國安法X」字句，警員即場拘捕首被告，首被告警誡下承認犯案。警員翻查附近大廈閉路電視片段後拘捕次被告。

【案件編號：WKCC2492/20】

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