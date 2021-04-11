海關動員過百人搜查黃店阿布泰的多間分店，指其出售的商品沒標示中英雙語警告字句，涉嫌違反《消費品安全規例》。結果多間傳媒其後到各大小零售店舖巡查，發現沒標示中英雙語警告的商品多的是。立場新聞查詢海關有否再巡查或對違規商戶採取執法行動，海關迴避只是用講咗等如冇講的line to take去擋住：「正作出了解，如發現違例會執法。」

香港人其實看得好清楚，海關明顯是針對阿布泰作選擇性執法，完全違反公務員的程序公正protocol，變成了中共式幹部政治掛帥，大家憤怒起來，決定去買爆阿布泰，不惜排隊兩三小時畀錢，同當日初選投票排隊一模一樣。

中共三番四次質問香港人，為何在九七前沒民主，市民仍然信任政府，正因為香港是由一套制度規範去操作，而不是政治掛帥的人治。英治時期的海關會否派出一百人去查裕華國貨，不斷派出視學官，每星期到香島、培僑視學抽秤左派老師？九七前香港書展最大攤位是分配給中共黨企聯合出版集團。英式公務員訓練，講求程序公正，也講求執法尺度是否合乎比例，這就是所謂文明。甚麼是程序公正，就是一視同仁，海關掃蕩違反商品說明物品，不可能是突然之間覺得有需要，背後必定有政策理據，例如近期欠中英雙語商品說明的貨品氾濫，消費者用了健康受損，於是海關就採取行動掃場。如果已經成為政策問題，公眾利益受損，那當然不會是只有十幾小店的阿布泰問題，肯定多間大型連鎖店也有份。如今只搞阿布泰，擺明是政治，而不是政策決定。正如警察掃黃，成條砵蘭街就只針對一間馬檻，可能嗎？

任何執法都是講求合乎比例，例如違泊犯法，警方可以擎槍指住違泊司機、或用警棍扑爛違泊汽車嗎？執法者需要採取合乎比例的執法力度。動員一百名執法人員去查封阿布泰，根本就不成比例，似乎更多是想表現海關部門的政治忠誠，恐怕落後於「愛國者治港」的總路線。廣播處長李百全變身特區「焦裕祿」，看來已收到立竿見影之效，他姚文元上身用放大鏡拔出港台一株又一株毒草，得到林鄭月娥高度評價，已經在內部被捧為政務官的勞動模範。

官員爭先恐後鬥紅

鬥紅成為特區官員的行為模式，而過去他們捧為無上權威的英式文官一套已經變成了「原罪」，凡事講求理性、程序公正、會否開先例等的一套公務員規範，不單被視為多餘，更會惹禍，可能被上綱上線變成違反《基本法》、愛國者治港原則，於是人人爭先恐後，要展現自己是愛國者，最好方法是針對黃絲玩殘搞死佢哋。他們其實已經不是甚麼公務員，而是中共苛政下的城管幹部了。

鏟除立法會內部監察機制，影響遠不及公務員城管化幹部化，因為立法會只有否決權，而公務員的大小權力，卻遍及市民生活各方面！阿布泰事件反映出市民的憤怒，林鄭視而不見，香港真的可以回復正常嗎？

劉細良

時事評論員