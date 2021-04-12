環境局上月公佈《香港電動車普及化路線圖》，主要規劃電動車充電網絡，目標是2035年或之前停止新登記燃油私家車。環諮會今日（12日）開會討論，環境局局長黃錦星表示，政府去年推出的「EV屋苑充電易資助計劃」反應非常熱烈，申請數字已超標。環保署則表示，正在全港物色包括天橋底等合適地點設立快速充電站，務求增加充電設施數目。

《電動車普及化路線圖》預計2025年全港私人充電設施數目會增至15萬個，擁有2部電動車的飲食集團主席黃傑龍稱，自己亦經歷過充電設施難求的苦況，認為政府訂下的目標未必足以應付車主需求。

港府收近300份電動車充電設施申請 涉7.4萬停車位

黃錦星表示，政府去年已推出20億元「EV屋苑充電易資助計劃」，資助私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電設施，上限6萬個車位。黃錦星稱坊間反應非常熱烈，計劃僅推出5個月，現時已收到接近300份申請，涉及超過7.4萬個停車位，意味已超標。不過黃錦星在會上仍呼籲更多屋苑踴躍申請，未有透露會否增加資助。

環保署副署長馮浩然則表示，署方去年開始與生產力促進局在全港物色合適地點設立快速充電站，暫時已視察超過100個選址。他舉例指天橋底等位置現時或沒有特別用途，設立充電設施的阻力較少，會研究如何規劃這類充電站。

今年或斥資近800萬元買新電動房車

《路線圖》亦提到，政府會加快將政府車隊轉用電動車，政府高官亦會在有需要更換座駕時「以身作則」，將座駕更換為電動車。環境局早前向特別財委會提交的文件披露，港府今年預計購買28輛電動房車，以去年的數字推算，今年或斥資近800萬元買新電動房車。

環諮會主席黃遠輝會後向傳媒表示，以800萬元購買電動車不算是大數目，他認為政府作為最大車隊，理應帶頭轉用電動車。黃遠輝又稱，政府應該有既定換車政策，相信官員會合理使用公帑，有需要時才換車。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！