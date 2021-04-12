將軍澳隧道往將軍澳方向的巴士轉乘站去年10月啟用，至於九龍方向的轉車站早前預料將於本月底啟用。多名觀塘區議員今早（12日）於政府安排下於九龍方向的轉車站視察，區議員葉梓傑向《蘋果》表示，轉車站大部份設施已建好，然而政府部門仍未願意透露確切通車日期，僅稱啟用目標為本月內。他提到，藍田連德道通往轉車路的路段，只設有指示駕駛人士的交通燈，欠缺斑馬線等行人過路設施，促當局盡快加設。

區議員葉梓傑接受《蘋果》電話訪問時稱，大部份設施已建好，而九龍方向的轉車站的範圍較將軍澳方向的轉車站細，未有設置廁所。他指出，今日曾向部門職員查詢啟用日期，惟職員沒有正面回應，「佢都係期望今個月做到」。

他提到，藍田連德道前往轉車站的路段沒有設置行人過路燈、斑馬線，目前僅設指示駕駛人士的交通燈，在指示不清的情況下，居民過路時易有危險，或釀成交通意外。他續說，藍田居民主要使用該路段通往轉車站，促當局應盡快加設斑馬線等行人過路設施。

翻查資料，將軍澳隧道的轉車站已多番延遲啟用，原定去年7月底、8月底啟用的將軍澳方向轉車站，最終遲逾2個月，即10月才啟用，至於九龍方向的轉車站，政府部門則指受疫情、工地地質等問題，令工程出現延誤，最快或至本月底才能啟用。

運輸署回覆《蘋果》時指，該轉乘站啟用日期尚未確定，確定後會正式公佈。

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