愛丁堡公爵菲臘親王逝世，我們英國寄宿學校的一代最不能忘記的，是他的偉岸的背影。

在寄宿學校讀書，要參與The Duke of Edinburgh’s Award 。由菲臘親王本人1956年創立，一個為英國年輕人培養意志和魄力的計劃。

菲臘親王曾經在皇家海軍服役，參與第二次世界大戰，並在1945年8月來到香港，出席夏慤上將對日軍宣降儀式。那時他還沒有結婚，但怎樣做一個男人，已經在他思想中成型。

「愛丁堡公爵獎」鼓勵青少年發展絕處逢生的自救才能，共分四章：志願工作（volunteering )、體能（physical )、技能（skills)、拓展（expedition )。課程要求嚴格：必須做6個月的志願工作，然後在體能和技能兩章中選一章，同是6個月，而「開拓」（expedition）需承接3個月。

這套男性體能、意志、教育的自助餐，志願工作有如社工，扶貧濟老，培養愛心，只是頭盤。體能和技能方是主菜。至於最後的野外開拓，有如國家地理雜誌的內容，過了這一關，就成就了人生仰望星空的滿眼燦爛。

在英國讀書，寄宿學校的教師會指導你怎樣在Menu裏挑選最合適你的課程。英國皇家海陸空三軍，都與愛丁堡獎勵計劃合作。將兵役、旅行、體部、環保這四大人生課的精神，融匯在中學5年的教育裏，令一個男孩Boy找到了他的Manhood。

就像孫悟空，經歷九九八十一難，去西天修成了正果。愛丁堡公爵崇尚希臘式的施巴達教育，他雖然沒有讀過《西遊記》（我相信），但他認為每一個男子若生於安逸，心裏總有一個捱不得苦、嬌生慣養的唐三藏。

唐僧雖然對學問很忠誠，也一片善心，沒有孫悟空的軍事精神，去不了西天也成不了佛。菲臘親王對自己的兒子查理斯自小嚴酷要求，要他成長得像一個男人。據說查理斯不堪折磨，對父親龐大的紀律要求，終身留下陰影。

英國皇室除了女皇，身後還有菲臘親王這支定海神針。我一直不知道愛丁堡公爵的宗旨和意義，直到我自己用苦行的四肢，淬勵的體魄，隨學校的外展隊，遠征英格蘭北部連接蘇格蘭邊境的山區（Peak District），學搭帳幕、生火、勘探地形、繪地圖，每人要有領袖才能，但同時也有團體合作精神。

不過成為領軍之前，要先做好一個兵。愛丁堡公爵的外展計劃，是將軍官和士兵的角色合二為一，完成之後，才明白如何能同時二合一的造就孫悟空的勇武與唐三藏的斯文。

有一次，我們幾個同學辛勤出征，慶祝成果，一起坐在郊野一條脆弱的欄杆上拍照，豈知欄杆斷裂，我們向後跌倒。欄杆後長滿了荊棘樹叢，背脊傷痕累累，而且荊棘有微毒，負傷之後滿身痕癢。

有同學懂得急救，用手電筒翻查手冊，發現可以摘下附近的樹葉，以唾沫混和塗抹傷口。忙亂了一陣，我們救活了自己。雖然那天晚上，我脫下上衣，鬼仔同學Julian，用他的口水塗抹樹葉，在我的背上揩抹，在月光下，我發現他淺淺地笑着，眼光流露着一股女性的溫柔。I didn’t get the message ，可能是因為愛丁堡公爵的陽剛氣場掩蓋了一切。

愛丁堡公爵教會了我們甚麼叫忍耐、堅毅，在艱辛的環境裏絕不放棄。天將降大任於斯人，必先勞其肋骨、餓其體膚。孔子春秋時代的六藝：禮、射、樂、御、書、數，愛丁堡公爵的真知灼見原來與兩千年前的中國人相通。

他不只是查理斯的父親、威廉王子的祖父：也是全英國寄宿學校的一位精神上的父親。每一個港女，如果將來覓得由英國寄宿學校回來的一個如意郎君，覺得他好Man，很擔當，很有受保護感，當你萬分滿意，在慶祝結婚20周年的時候，切記要飲水思源，告訴自己：原來我嫁給的是A fraction of Prince Philip，我擁有一小股（I own a small share of ) 英女皇。

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。

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