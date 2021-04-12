蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

戀上英識︱在菲臘親王的影子裏長大

36分鐘前
右圖取自英國皇室facebook

愛丁堡公爵菲臘親王逝世，我們英國寄宿學校的一代最不能忘記的，是他的偉岸的背影。

在寄宿學校讀書，要參與The Duke of Edinburgh’s Award 。由菲臘親王本人1956年創立，一個為英國年輕人培養意志和魄力的計劃。

菲臘親王曾經在皇家海軍服役，參與第二次世界大戰，並在1945年8月來到香港，出席夏慤上將對日軍宣降儀式。那時他還沒有結婚，但怎樣做一個男人，已經在他思想中成型。

「愛丁堡公爵獎」鼓勵青少年發展絕處逢生的自救才能，共分四章：志願工作（volunteering )、體能（physical )、技能（skills)、拓展（expedition )。課程要求嚴格：必須做6個月的志願工作，然後在體能和技能兩章中選一章，同是6個月，而「開拓」（expedition）需承接3個月。

這套男性體能、意志、教育的自助餐，志願工作有如社工，扶貧濟老，培養愛心，只是頭盤。體能和技能方是主菜。至於最後的野外開拓，有如國家地理雜誌的內容，過了這一關，就成就了人生仰望星空的滿眼燦爛。

在英國讀書，寄宿學校的教師會指導你怎樣在Menu裏挑選最合適你的課程。英國皇家海陸空三軍，都與愛丁堡獎勵計劃合作。將兵役、旅行、體部、環保這四大人生課的精神，融匯在中學5年的教育裏，令一個男孩Boy找到了他的Manhood。

就像孫悟空，經歷九九八十一難，去西天修成了正果。愛丁堡公爵崇尚希臘式的施巴達教育，他雖然沒有讀過《西遊記》（我相信），但他認為每一個男子若生於安逸，心裏總有一個捱不得苦、嬌生慣養的唐三藏。

唐僧雖然對學問很忠誠，也一片善心，沒有孫悟空的軍事精神，去不了西天也成不了佛。菲臘親王對自己的兒子查理斯自小嚴酷要求，要他成長得像一個男人。據說查理斯不堪折磨，對父親龐大的紀律要求，終身留下陰影。

英國皇室除了女皇，身後還有菲臘親王這支定海神針。我一直不知道愛丁堡公爵的宗旨和意義，直到我自己用苦行的四肢，淬勵的體魄，隨學校的外展隊，遠征英格蘭北部連接蘇格蘭邊境的山區（Peak District），學搭帳幕、生火、勘探地形、繪地圖，每人要有領袖才能，但同時也有團體合作精神。

不過成為領軍之前，要先做好一個兵。愛丁堡公爵的外展計劃，是將軍官和士兵的角色合二為一，完成之後，才明白如何能同時二合一的造就孫悟空的勇武與唐三藏的斯文。

有一次，我們幾個同學辛勤出征，慶祝成果，一起坐在郊野一條脆弱的欄杆上拍照，豈知欄杆斷裂，我們向後跌倒。欄杆後長滿了荊棘樹叢，背脊傷痕累累，而且荊棘有微毒，負傷之後滿身痕癢。

有同學懂得急救，用手電筒翻查手冊，發現可以摘下附近的樹葉，以唾沫混和塗抹傷口。忙亂了一陣，我們救活了自己。雖然那天晚上，我脫下上衣，鬼仔同學Julian，用他的口水塗抹樹葉，在我的背上揩抹，在月光下，我發現他淺淺地笑着，眼光流露着一股女性的溫柔。I didn’t get the message ，可能是因為愛丁堡公爵的陽剛氣場掩蓋了一切。

愛丁堡公爵教會了我們甚麼叫忍耐、堅毅，在艱辛的環境裏絕不放棄。天將降大任於斯人，必先勞其肋骨、餓其體膚。孔子春秋時代的六藝：禮、射、樂、御、書、數，愛丁堡公爵的真知灼見原來與兩千年前的中國人相通。

他不只是查理斯的父親、威廉王子的祖父：也是全英國寄宿學校的一位精神上的父親。每一個港女，如果將來覓得由英國寄宿學校回來的一個如意郎君，覺得他好Man，很擔當，很有受保護感，當你萬分滿意，在慶祝結婚20周年的時候，切記要飲水思源，告訴自己：原來我嫁給的是A fraction of Prince Philip，我擁有一小股（I own a small share of ) 英女皇。

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

戀上英識菲臘親王愛丁堡公爵獎孫悟空
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner