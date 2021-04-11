【本報訊】BNO家庭成員可分開申請移民，令移民家庭更為方便。從商的黃先生指，新指引下移民計劃較為靈活，打算讓太太和今年應考文憑試的女兒先到英國定居和升學，他則會留在本港處理公司業務，「因為我開公司，唔可以即刻走，要處理完業務」，預料家人今年或明年成行，他將與家人分開申請移民，毋須等待他一併申請，節省時間，減少麻煩。

黃又指，即使在舊指引下，家人仍會如期先到當地升學和居住，「太太會先過去，未申請（移民）住，生活差別唔大，升學學生學費都一樣」。對於英國上周撥款支援BNO移民港人，黃先生稱對其移民計劃不會有影響，但或增加誘因，覺得觀感上較佳，因看得出當地政府願意協助移民英國的港人，他又坦言香港本質已變，政治氣候轉差，「唔打算喺香港住好耐」，故即使有關新措施未公佈前，已決定移居英國。

餐廳東主：有意提早移民

80後陳先生現為一間餐廳的負責人，他直言自國安法實施後，已有意與太太及正讀小學的兒子移民英國，但遲遲未有申請簽證，「其實好想快啲走，但認真想喺香港儲多啲錢先走，同埋如果一家人一齊走，間舖就要結業，啲員工失業，喺呢嗰時勢，佢地又好難搵返份工」。陳先生續稱，英國政府更新指引後，令他有意提早申請簽證，「其實移民都係為咗個仔，如果𠵱家申請，咁老婆就可以同個仔過去英國讀書先，雖然要同佢哋分開，但我就可以做多幾年嘢，儲多啲本錢再去join（會合）佢哋。」