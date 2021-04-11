一包淡紫色包裝魚皮花生、幾克半透明袋裝魷魚絲，一些年輕人不曾聽聞的「懷舊」零食，成為了鐵窗中人的慰藉。有零食網店默默準備探監物資逾年，定期送貨給「手足」家屬。當政權的清算不斷擴大，身邊人淪為階下囚的非常事漸漸變成經常事，為牆內人拿起這份最不想接到的「定單」，成為了他們每日的堅持。

記者：黃翠儀

前年6月9日至今年2月，因反送中運動共有逾萬人被捕，當中2,000多人已經或正進行司法程序，包括約720人被檢控暴動罪，還柙或定罪判囚者至今已逾百人。

「過去社會上各種事件，驚見大集團背後是怎樣利用香港人的錢去傷害香港人，同時亦見到很多本地商鋪（舖）堅持為香港人發聲而有所感動……希望藉此讓自己更有能力以良心回饋社會。」這段有點嚴肅的自我介紹節錄，來自一間愛以貼地改圖宣傳產品的零食網店「Jimmy Jungle」。訪問當日戴上自製紙袋頭套的阿Hei是店主之一。

政權大舉清算 「定單」多到爆倉

阿Hei指店舖的目標是支持「手足計劃」，為因社會運動而還柙或為在囚人士家屬找尋探監零食、日用品。店舖去年2月開始「覓食」，初期以成本價交收，3月改為家屬預先填寫表格，由店員執拾分好一袋袋，每星期運送至赤柱、美孚、彩虹的指定聯絡處以供領取，「赤柱同美孚都係近監獄、收押所，彩虹就因為通常喺度轉車去壁屋。」

反送中運動以來，坊間陸續有團體、小店思考支援被捕抗爭者。有份伸出援手，因為感同身受，阿Hei回憶︰「其中一個拍檔有個朋友當時還柙緊，同家屬傾返就知探訪嘅零食或者日用品好難搵，搵足一套要搵成日。」

既然老本行從事批發，眾人便聯想到可否大量購入指定零食、用品再派發予探訪人士，令對方省卻張羅物資的煩惱，計劃初期以接近成本價出售和家屬交收，後來才開放予客人認購相關物資再轉贈，家屬經核實身份後可免費申請。其間亦舉辦過「和你送零食」，書信詢問獄中人意願，再代對方為家人送上零食及心意卡。

回想計劃初期，每周約20、30人申請，「後嚟平均都40至60人，之後理大、初選47人，前前後後送咗廿幾箱去唔同聯絡處應急，加埋都差唔多100人。」「定單」越來越多，店內貨倉亦不夠用，自今年3月，他們和石牆花合作成立「物資支援中心」，以後負責訂購的物資，全部送到石牆花再運送到其他聯絡處，「最緊要唔想家屬等得耐，希望佢哋有需要就盡快搵到物資。」

即使是批發入貨，要集齊懲教署認可交予還柙人士的零食、日用品並不簡單，除了指定牌子、款式、重量，部份亦屬市面少見。記者上次實測過遍尋不獲的蚊貼、指定條碼「祝君早安」毛巾等，這次再實測可交予還柙人士、俗稱「五大」的零食，包括魷魚絲、沙爹肉乾、葱餅、朱古力和魚皮花生，當中華園魚皮花生、時興隆7克裝魷魚絲，走遍多間超市均未有出售。

踏破鐵鞋買花生 牙膏改裝變蟹貨

本報曾查詢生產商，時興隆只在電話回覆指官網有售，但每次要20包一併購入；華園回覆指可於部份超市和小型連鎖店、官網和HKTVmall網店等買到該花生。

阿Hei形容近年市面時興日本零食，懲教清單上大都是「上世紀零食」，當中最難收集是「優之良品」沙爹肉乾，「呢樣點都搵唔到批發，都係我哋放假去門市搵返嚟，所以慣咗一經過就抬定幾大包返公司。」

找到貨源亦有機會中伏，例如牙膏早前改為收250克裝，本來只接受兩支50克裝或一支100克裝，但兩款指定牙膏品牌一般只有贈品才有100克裝，小店好不容易找到藥房專門抽起贈品裝留給他們，「但入咗貨之後個規定就改做250克，唔係即日生效可能有兩個禮拜（緩衝），但我哋做批發入咗幾箱，咁就全部變晒垃圾。」當時他曾向網民求救，成功賣出大部份，但至今仍有數十支囤積在辦公室。

對於物品款式如何決定，懲教署回覆時只稱會考慮多項因素，包括院所運作、保安風險、物品普及程度等，稱有「既定機制」檢視，未有回答有否就物品招標、去年共檢視或更新多少次等。

署方網頁脫節 郵票用$1.4配圖

按署方網頁，基於保安考慮，院所會將交來的同類物品收集後再隨機分派，而根據「認可交來物品」網頁記錄，還柙人士的「衞生護理」、「文具/小食/其他」、「嬰兒用品」的最近修訂日期分別為今年1月11日、去年10月19日和5月14日。不過，清單上未有標明更新了哪些物品，而「郵票」配圖更是2006年發行的1.4元郵票，但本地信件最低郵費已於2018年加價至現行的2元。

囚權組織石牆花建議增加指定物品款式和牌子，而且家屬經常難以聯絡到福利官，往往到探訪一刻才知悉手上物資是否獲批。現時懲教署的應用程式，功能包括按還柙或在囚人士編號查詢最新各物品可提交數量，組織亦建議善用程式，簡化交入物資程序。

阿Hei指，雖然收押所附近士多有相關物品出售，但一般較為昂貴，公佈消息後很快便有人查詢，亦因此認識了一些家屬，當中這位最令他難忘，「有一個手足爸爸約我哋，其實開頭覺得佢未必係手足，可能係單純想成本價買嘢，到交收嗰下佢好主動咁握我手，將阿仔單case來龍去脈講晒我聽。」

他笑言，馬上提醒對方不要談及案情以保護兒子，道別時對方亦有說一兩句口號，「喺呢啲時世底下，得到阿爸阿媽支持好重要，我睇得出爸爸係幾為阿仔自豪，呢樣係幾感動。」

他觀察到，越來越多個案上庭前也沒料到會面臨還柙。今年2月中，店內便有兼職倉務員保釋期間突然要還柙，本來已排滿下期更表，「佢接得最多更，本身隔一排要上庭，每次都係押後再審，但有一次控方無啦啦話取消保釋，咁就冇得保喇。」到收押所探訪那天，對方人在牆內卻更惦記同路人，叮囑若有意寫信給他，也記得寫給其他人，並向牆外人「祝平安」。

物流公司 風雨不改和你送

「手足計劃」轉眼已展開一年，Kenneth有份創辦的「隨心物流」一直負責運送探訪物資，每周風雨不改送貨到聯絡處。兩間小店經黃圈相識，隨即二話不說提供免費物流，「當時已經有唔少手足入咗去（監獄），好想為佢哋做啲嘢。」公司成立始於得知網店「光時」被物流協會打壓，「直頭出到聲話唔可以接佢哋生意，咁我哋就膽粗粗開咗間物流。」

直至近期公司有經濟困難，才收取「友情價」送貨，有別於其他物流公司，車隊沒有在車身印上公司招牌，「一路都想低調，一嚟有請保釋緊或者釋囚手足，二嚟想專心做好物流。」

時勢凶險，活在牆外亦像一個居於無形監獄。國安法下，不少黃店加倍小心，阿Hei坦言小店同樣會「自我審查」，留意帖文用字，只希望在如斯環境下，繼續堅守下去。

面對未來，他嘗試在無奈中保持樂觀，「以我哋認識嘅手足，好多都係心靈好強大，咁我哋應該比佢哋更加tough（堅強），唔應該drag down（拖垮）佢哋嘅情緒。」他說，堅持的理由很簡單，「始終有啲嘢，你覺得應該去做，就自然會做㗎啦！」

採訪當日，客貨車行經荔枝角收押所，Kenneth也曾進去探訪，最深刻是第一次走到探訪室，相隔玻璃，一個高大男子差點忍不住哭起來，「睇到手足對眼凹晒，當時係理大之後不斷拉人，警暴之類開始越嚟越控制唔到……大家都話，對成個香港或者自己人生，都冇希望。」這天送貨工作完成，自由離許多抗爭者仍然遙遠，下周一樣「照舊」運送物資，他輕輕嘆氣，「大家永遠都唔知結局係點樣，惟有堅持啦……我希望，可以唔使再車還柙物資。」

懲教清單上大都是「上世紀零食」，俗稱「五大」的零食，多間超市均未有出售。