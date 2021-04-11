【本報訊】政府公佈5,000元電子消費券營運商，WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通及Tap & Go拍住賞四間入圍，涵蓋本地零售、飲食及服務商戶分別約有3萬至10萬間。政府公佈將設立中央登記系統讓市民以電子方式進行登記，目標是暑假期間開始接受登記。執行細節包括發放期數、每期發放金額及使用期限等未有詳情。

四間入圍營運商零售商網絡相對廣泛，目前涵蓋本地零售、飲食及服務商戶分別約有3萬至10萬間。WeChat Pay HK及AlipayHK近年的零售商網絡已打入街市等場景，八達通則有超過6.2萬個餐飲零售點。Tap & Go拍住賞雖然用戶相對較少，但錢包本身結合MasterCard及銀聯零售網絡，商戶網點亦龐大。市傳大熱獲納入的滙豐PayMe竟然落空，業界估計與零售消費點太少有關。

財政司司長陳茂波指，政府物色SVF營辦商時，會考慮普及度、使用的方便程度、商戶覆蓋面及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，亦會徵詢金管局意見。

執行細節未有詳情

陳茂波指目標是暑假期間開始接受登記，將設立中央登記系統讓市民以電子方式進行登記，「市民如曾登記去年的現金發放計劃，部份基本的個人資料將自動載入到申請表格頁面供核實，減省市民輸入資料的時間。」此外，為防止冒認或盜用身份登記，中央登記系統不接納重複申請；每張八達通卡或個人電子錢包都只能與單一登記掛鈎，不能重複使用。

消費券計劃的其他執行細節，包括發放期數、每期發放額及使用期限等，陳茂波指正詳細考慮市民提出的不同意見。

資訊科技商會榮譽會長方保僑相信，派發電子消費券較現金複雜，例如是消費後再抵銷，還是預先注入消費券即買即用，均要政府詳細解畫。他又提醒，消費券或許會有漏洞令用家可以「cash out」套現成現金，例如消費後要求退款等，這些灰色地帶或許難避免，政府要想辦法堵塞。

澳門有商家亂加價

澳門去年向每位居民派發3,000澳門元電子消費券時，便曾有商家收多錢亂加價發「疫情財」，平日只需60多元的燒鹹豬手，悄然加至300多元；亦有居民到石排灣新苗超市買米，標價116.9元，結賬被對方收取139.9元。當時兩日內有300多宗市民投訴，超過六成是超市涉嫌哄抬物價，最終部份商家被取消資格。

股東背景方面，WeChat Pay HK屬騰訊（700）旗下、AlipayHK由阿里巴巴（9988）與長和（001）合資成立、八達通由香港多間主要交通運輸機構共同持有，Tap & Go拍住賞則屬香港電訊（6823）旗下。

AlipayHK發言人表示，政府透過電子錢包派發消費券有助加速流動支付的普及和發展。WeChat Pay HK母公司騰訊旗下金融科技部副總裁洪丹毅回應指，將協助香港中小商戶通過電子支付拓展業務，發揮消費券提振經濟的乘數效應，繼續與不同的持份者合作。香港電訊董事總經理許漢卿指，為配合政府推行的消費券計劃，會為商戶提供費用寬減及推出多項優惠予廣大市民。