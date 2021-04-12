武漢肺炎疫情下，巴士班次大幅縮減，不少市民投訴班次不足。運輸署於立法會財委會特別會議文件中提及，各個專營巴士公司的2020年脫班率為過去3年最高，整體脫班率達6.3%，其中九巴脫班率去年達6.9%，新巴則達6.7%。署方指，因去年2及3月的疫情爆發初期，乘客量突然大幅減少，專營巴士調整其服務，導致脫班率於非繁忙及深宵時段較高。

運輸署在文件中表示，各個專營巴士公司的2020年脫班率均較以往高，九巴脫班率去年達6.9%，新巴則達6.7%，前者較其2018年的脫班率增加3.6個百分點，後者則較其2018年增加3.8個百分點。

非繁忙及深宵時段脫班率較高

運輸署表示，2020年上半年的脫班率普遍上升，特別去年2、3月疫情爆發時，乘客量突然大減，專營巴士調整其服務，令脫班率於非繁忙及深宵時段較高。署方稱，當時發出提示信及勸喻信，要求各專營巴士公司改正，及後亦訂立機制，讓巴士公司申請臨時服務調整，故實施上述機制後，專營巴士公司的整體脫班率於去年下半年則降至平均2.3%，較2018年全年及 2019年上半年的脫班率為低。

早前各專營巴士、渡輪獲批淮加價，運輸署於特別財委會文件中稱，2020至21年度接獲59條專線小巴的票價調整申請，申請加幅由7.9%至26.3%不等。除了港島小巴線32、32A、33及33M被拒批加價外，其餘55條小巴線的加價申請均在處理。

84號小巴線倘獲批加價 加幅最高

當中，加幅最高為來往荃灣眾安街至荃威花園的84號小巴線，申請加幅達26.3%，其次，來往沙田碩門邨至沙田站的67A小巴線，申請加幅亦達23.8%。如申請加幅獲批來推算新收費，84線現時每程收費3.8元，新收費約4.8元，67A線現時每程收費4.2元，新收費約5.2元。

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