樓市高企下令納米樓有價有市，部份發展商更持續出推「蚊型」單位樓盤。運房局回覆立法會財務委員會時披露，過去5年共有3,249個實用面積少於215平方呎的「納米」單位落成，以2019年落成量最多，達982個，去年落成量則回落至799個，佔去年私人住宅單位落成量的3.8%。

九龍城最多納米樓 中西區深水埗居亞季

當局披露過去5年的落成數字，顯示2019年屬近年最多納米單位落成的一年，達982個，佔該年整體私樓落成量7.2%，比例如同年實用面積約1,000至1,700平方呎的單位落成量相若，後者該年落成量為1,025個單位。至於2020年的臨時數字顯示，納米單位落成量達799個，佔該年私人住宅單位落成量的3.8%。而2017年及18年的納米單位落成量分別有691個及571個。

至於截至去年12月31日，已落成樓宇但仍未售出的一手私人住宅單位中，納米「貨尾」單位則有500個，佔整體「貨尾」單位的4.1%。

若以分區計算，去年799個納米單位中，九龍城佔最多，達160個，其次為中西區、深水埗區及屯門區，分別佔116個、115個及114個。至於2019年落成的982個納米單位，以屯門及油尖旺區佔最多，分別有276個及231個，而南區亦有96個納米單位落成。

港府拒撤樓市「辣招」

另外，有立法會議員問及政府會否考慮撤銷住宅物業「辣招」？當局回應稱，現時房屋供應仍然緊絀，過去一年住宅物業價格雖受環球和本地因素影響稍有回落，但整體住宅物業價格仍處於一般市民難以負擔的水平。

而去年第4季的市民置業負擔比率仍然處於72%的高水平，遠高於自2000年起過去20年來的平均值45%。因此，政府會維持住宅物業的各項需求管理措施，並繼續留意物業市場情況，適時採取措施回應市場變化。

此外，運房局亦披露，根據稅務局資料，截至去年3月底，全港共有36人以個人名義全權及分權持有逾100個物業或以上；持有50個物業或以上人士亦有多達310個；至於持有一個物業的人士則有165萬人，整體業主人數則有211萬人。

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