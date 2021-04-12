特首林鄭月娥今日（12日）聯同多名局長舉行記者會，宣佈下一步「放寬」防疫措施。當中包括要求食肆於再度「放寬」後，不能再接受顧客填寫個人資料，而是強行要市民使用「安心出行」程式；又要求進入食肆等場所，需要完成兩針疫苗。有市民認為政府「夾硬嚟」，指政府的「勒索」行為對防疫並無幫助，只令市民更反感。

批政府形同「勒索」：唔打就禁足？

陳姓市民指，自己不會為能有更多人聚餐，而接受政府的安排：「吓，成年都冇試過啦，唔爭在啦！」她批評政府的安排「有啲夾硬嚟」，指大家不論政治立場，不打疫苗是因為對疫苗的安全沒有信心，認為政府形同「勒索」的舉動無補於事，只會令巿民更加反感。

她直言對政府的防疫安排相當失望，「俗啲（講），好似黑社會」，指大家都想疫情消失，「你夾硬嚟，只不過人哋會更加反感，咁你想點？係咪我一定要打你先畀我哋出街，係咪遲啲唔打就禁足呢？」稱對政府非常失望，過去有與疫苗相關的死亡個案，每次官員的說辭都在推卸責任，認為政府以接種疫苗為放寬防疫措施的條件宣傳疫苗，方向根本錯誤。

貿疑政府未慮及長期病患者接種風險

陳姓巿民又認為政府的安排「反智」，指自己有家人是長期病患，須長期服用藥物，在疫苗的指引下，不適合接種疫苗：「你冇得硬性規定佢（打疫苗）囉，呢啲你真係本身規定話有啲長期病患者唔適宜打㗎嘛，咁你更加唔應該逼佢哋打啦。我相信呢個政府應該有考慮過嘅，如果一啲長期病患者都強迫性去打，咁係你（政府）嘅問題喇。」

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「已經習慣咗呢個生活」稱執行細節有困難

「淋治治」小姐亦指，自己暫時不會考慮打疫苗，且如非必要，在日常生活中不會用「安心出行」，因為政府的「條件」對她並沒有太大吸引力：「都係嗰句，我其實已經好習慣咗呢個生活㗎喇。」她指政府的做法符合其一貫作風，「都似佢一向嘅做法嘅」，但估計巿民未必會為了更多人一起聚餐，而犧牲自己的個人私隱及承擔疫苗的安全風險。

她又指，新的防疫安排相當有問題：「咁咪好矛盾喎，你可以放寬到咁多成，咁但係萬一真係有人檢查到嚟，話你哋違反限聚令喎，咁你要點證明自己打咗疫苗，有豁免呢？」認為在執行的細節上有困難，指「呢個問題應該大家都諗到」。

市民爆粗：香港之母就唔X理你死

有巿民在用餐閒談間，直斥政府的新安排「簡直戇XX」，指「冇堂食嗰時我都捱X到啦，諗住咁樣呃人打佢支濕X疫苗，發夢啦佢，當人發雞盲，睇唔X到啲人打完疫苗死X晒呀？」同行用餐的友人則回應：「做唔到條靚數，香港之母就唔X理你死，啲藍絲擘大隻眼睇清楚啦，呢個就係你個香港老母喇。」

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