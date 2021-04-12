香港電台多個節目連番遭受批鬥，就連記者亦成為被親政府團體圍剿的對象。其中英文台節目《The Pulse》女主持唐若韞，去年訪問世衞助理總幹事布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward）「是否會重新考慮台灣的會員資格」後，屢次被親中人士針對。《蘋果》接獲多個港台消息，指唐若韞疑不堪壓力已經辭職，將在本周內last day。

唐若韞已於Twitter刪去她所有的帖文，Facebook上月5日轉發《The Pulse》的影片，已是最近一次的公開帖文。綜合港台消息指，洋名Yvonne的唐若韞因親中團體接連狙擊，承受巨大壓力，近日已請辭。

有消息人士稱，唐是在復活節前遞信；另一消息人士說，唐將在本周內last day，意味她是「賠錢走人」，唐離職的消息今日傳開，不少同事均感驚訝。港台回覆查詢指，對同事的離任安排不作評論。

消息說，港台本月收到通訊局關於世衞事件的投訴，港台需要回應。有港台中人形容，這有如「殺到埋身」。

有親中團體本月初到港台示威，指控唐在涉及新疆報道中，抹黑當地有過百萬人遭囚禁，以公帑製作「反華假新聞」，要求港台把唐解僱。而親中團體針對唐到港台示威已非首次。自去年3月底，唐以訪問世衞代表「是否會重新考慮台灣的會員資格」後，被親中團體甚至商經局指摘有違「一中」原則。時任港台機構傳訊及節目標準總監伍曼儀回應說，唐是作為記者，當時是很平實地去提出問題，沒有甚麼特別意思。

中共喉舌批鬥施壓「速炒」

「藍絲」繼續對唐「咬住唔放」，「世衞事件」發生不久，就將她的個人資料放上起底網站「香港解密」，直斥她是「公然煽惑台獨」的「禍港黑記」。前政府新聞統籌專員馮煒光去年5月亦在左派報章撰文，要求邱騰華要想辦法將唐辭退，否則就「愧對國家」，令人懷疑邱對國家的忠誠。

近日中共喉舌再猛烈批鬥唐若韞，《大公報》本月初刊登馮煒光的文章〈香港電台應速炒唐若韞煞港台歪風〉，指唐「拍攝抹黑我國新疆再教育營的節目」，罪名足以引用《公務人員（管理）命令》作出「革職、暫時停職及紀律處分」決定。

親中網媒「點新聞」今年2月則指控，唐涉免費入住文華東方酒店豪華套房，疑觸犯《防止賄賂條例》，親中團體再借故去示威；惟唐回應時指，去年底是以標準價格入住該酒店，後因服務問題去信反映，及後獲補償，至今年1月再次入住，當中不涉收受利益，會對失實指控，保留追究權利。

曾任職《明報》和美聯社的唐若韞，曾到中國青海、寧夏和哈薩克，拍攝有關中國伊斯蘭政策，以及探討新疆逾百萬名維吾爾人和其他穆斯林被關押在再教育營的情況。該部總長46分鐘的新聞紀錄片《在不存在的監獄裏》（In the Prisons that Don’t Exist）於2019年3月分三集播出，早前獲提名為威尼斯電視獎最佳新聞節目。此紀錄片去年獲人權新聞獎紀錄片優異獎。

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