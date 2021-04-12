中學文憑試將於本月24日開始，大部份日校考生均會回原校應考核心科目。考評局今日去信426間試場學校，指局方留意到只有少於10%學校有安排禮堂以外的場地作試場之用，認為一旦試場出現確診個案，同場考生感染風險較高。局方提醒學校應加設試場，以分流部份於禮堂應考之考生，令考生座位間可保持更多距離。

今年中學文憑試核心科目將於4月26日至5月3日期間進行，考評局早前已要求相關試場學校在此期間暫停面授課堂，以騰出更多課室及教職員人手。不過，考評局今日去信各試場學校，指現時只有少於10%學校有安排活動室或課室等場地，作為禮堂以外的主考場地。局方續稱，根據衞生防護中心指引，若所有考生在同一場地應考，當考場內出現確診個案時，其他考生感染及被界定為密切接觸者的風險較高。

不應與其他試場考生共用洗手間

局方續於信中促請學校檢視現行座位安排，並增加通風良好的場地作額外試場之用。試場學校亦應分流原於禮堂應考的考生到額外試場，令考生座位之間的距離增加。當學校增加課室作為試場後，有關試場不應與其他試場的考生共用洗手間。

局方又指，當學校設置課室作額外試場時，須安排原校教職員擔任監考員，但為確保公平性，試場亦須安排非原校教職員擔任禮堂或只有原校考生應考之課室的監考員。

今年2月筲箕灣官立中學舉行中六考試，所有考生均於禮堂應試，兩名中六生其後確診武肺。衞生防護中心其後要求同場近140名中六生及教職員檢疫。

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