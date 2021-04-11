【本報訊】大埔香港鐵路博物館最近完成改善工程，並新展出有百年歷史的313號蒸氣火車卡。有關注鐵路發展的團體在網上發文，不滿火車卡復修後，車廂內加裝分體式冷氣機及喇叭等現代化的設備，與車廂環境格格不入，斥火車卡的歷史價值被侮辱。一直研究公共運輸政策的油尖旺區議員陳嘉朗促請康文署拆除冷氣機，盡快恢復車廂原貌。

區議員斥破壞觀感

「大埔交通」等多個關注交通發展的fb專頁發文，指發現百年歷史火車卡經復修後，車廂內「僭建」多個設施，如加裝分體式冷氣機，天花板位置加裝喇叭等，車頭位置更疑因加設電視櫃而拆走幾行座椅，變成「放映室」。

帖文提及，他們在火車內逗留短短約15分鐘，不止一位家長帶同子女登上火車時，向子女講解「以前嘅火車係唔應該有冷氣嘅」。帖文稱保留文物時應不損其原真性，惟「313落得如此下場，恕我哋並唔認同呢筆公帑係用得其所」。

一直研究公共運輸政策的油尖旺區議員陳嘉朗指，313火車卡加裝冷氣設施破壞觀感，「你唔會喺架咁舊火車度，見到分體式冷氣機」，認為署方可採用非永久性改動方法，例如改用無線喇叭、流動式冷氣機等。長期關注鐵路保育發展的fb專頁「火車未到站」版主Aaron接受電話訪問時直言，對康文署做法非常失望，坦言以往展出的火車卡，從沒如此大規模改裝，斥做法失去其歷史價值意義。

313火車卡1921年投入服務，至80年代初才退役。保育313火車卡一波三折，九廣鐵路早於1989年將火車卡捐予前市政局，1991年曾放在尖沙嘴科學館公園展出，五年後因公園用地興建歷史博物館，火車卡運到茶果嶺路邊，閒置逾20年後，康文署終申請撥款更新鐵路博物館，包括斥資約600萬元復修火車卡，至本月初開放予公眾參觀。

康文署指署方修復313號火車卡後開放予公眾參觀，車卡運到博物館後須加裝電力及燈光設備，並引入多媒體設備及音響設備，署方安排優化工程時是以可還原修復原則進行，維持車卡原有結構和面貌。