立法會本周三將首讀北京「完善」香港選舉制度的相關條例草案，務求趕於9月選出選委會、12月選立法會。雖然港府及建制陣營不斷唱好新選舉制度，認為不單泛民繼續有人參選，更可吸引因政治化環境而卻步人士加入，但一些現屆特首選委卻有所保留。

「無謂自找政治麻煩」

以他所接觸，不單民主派選委不想再選，連一些以往被視為較中間的業界人士，也對是否再參選有保留，「佢哋好多都話未必再選，取而代之可能係一班以往選唔到嘅親建制人士，同埋一啲新香港人」。

由於港府肯定會在9月進行特首選委會選舉，有專業界別選委私下探聽有沒有業界人士想組隊參選，結果有泛民背景或與泛民友好的，「十個有八九個都話唔選，專業界選委議席已經少咗，選唔選到未知，而且亦無謂自找政治麻煩，甚至影響自己專業」，他估計泛民及其友好在選委內人數或只餘一百幾十。

更令他意外的是，連一些以往被泛民視作保守的業界人士，也對參選選委沒多大興趣。他曾接觸一名肯聽業界聲音、但也屬保守的業界中人，對方直言對參選選委興趣不大，「佢以前都有選過，但都話今次唔想選，𠵱家不如搞吓業界嘢，遠離政治仲好」。

不過，該專業人士相信，即使大部份泛民、中間專業界人士不選選委，選委仍不乏「新血」，「以我所知，有啲以往選唔到嘅親北京、建制嘅業界人士，已躍躍欲試，覺得今次會贏，仲有人想之後選埋立法會，仲有一啲屬新香港人嘅業界人士都諗住選，但佢哋係咪真係有業界廣泛支持，又係另一回事」。

季陶

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