教育局一名教育主任被指於2016至2017年間10度擅自進入「中一學位分配系統」，「偷睇」參加升中派位的兒子及其他同學資料，被控10項不誠實意圖而取用電腦罪，案件今於觀塘裁判法院開審。控方指該資料屬「限閱資料」，辯方則稱被告日常工作可接觸或觀看限閱資料。

被告彭偉傑（57歲）涉於於2016年8月16日、2017年1月、2月、5月、6月、7月及9月間，10度在香港取用教育局「教育資訊系統」並載有「中一學位分配系統」數據庫的電腦系統，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益。

控辯雙方承認事實透露，被告於1996年9月加入教育署任職助理教育主任，2014年調任學位分配組，成為教育主任，2018年1月改在研究及測驗發展組工作。

小學校方須將學生小五下學期及小六上、下學期的呈分試成績依時呈交教育局，教育局中一學位分配系統有學生編號、三個學期的呈分成績及學生選校志願等資料。教育局於2017年7月11日公佈派位結果，亦將有關「中一學位分配系統」的資料列作限閱資料。

首42名學生估計屬第一組別 兒子排第43名

被告在2016年8月23日向教育局申報，其子X在藍田循道衞理小學（以下簡稱藍循）念書，X是2017年升中申請人。藍循當年共有128名學生參加中學學位分配，藍循會根提呈分試等成績，為全級學生製作一個總排序表，以估計各學生的派位組別。

128名學生當中，首42名學生估計可獲派第一組別，X排第43名，估計獲派第一與二組別。校方同年4月舉行升中家長會，被告同月與藍循副校長通電約半小時。

控方指被告10次犯案，每次查閱資料由5名至94名學生不等，當中4次查閱的學生資料不包括X。辯方則強調，被告日常工作可接觸或觀看限閱資料。

教育局學位分配組高級教育主任雷海明是被告的直屬上司，供稱被告負責學生資料管理系統，包括開發及管理該系統，需要收集學生資料。至於中一派位，被告則負責處理遲來申請者。

雷強調，根據員工品行守則等文件，員工不得將從公職得來的文件或資料私自製成副本或告知他人。聆訊下午繼續。

【案件編號：KTCC1555/20】

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