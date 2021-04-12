前年8.31港鐵太子站警員無差別襲擊乘客，事發兩個月後市民發起「毋忘8.31恐襲太子悼念會」活動。有年輕設計師當晚拾起地上催淚彈殼擲向警方，其間遭防暴警以橡膠子彈射中大腿。事隔逾年後，涉案設計師被控參與非法集結罪，案件今早在西九龍裁判法院提堂。被告即時認罪，求情指當時犯案純為一時熱血。裁判官林子勤觀看控方庭上播放案發片段後，判處被告入獄7個月。

被告黃琳軒（24歲）承認前年10月31日在西洋菜南街與亞皆老街交界附近，與其他不知名人士一起參與非法集結。

辯方求情指，被告現為平面設計師，希望盡快服刑，以便可以重投社會，報答家人及貢獻社會。律師又指，被告案發時身上沒有任何攻擊性裝備，犯案純為一時熱血，拾起催淚彈掟向警方只是一時反應，並沒打算傷及任何人。辯方並指警方當時有配備防毒面具，事件中沒有人受傷，形容行為與其本性不符，只是受社會氛圍影響下犯案。

裁判官林子勤判刑指，涉案非法集結維持兩小時，其間有人掟磚、掟汽油彈並使用雷射筆，令案情嚴重性增加，判處監禁是唯一選擇，終判被告監禁7個月。

案情指，前年10月31日晚上，約有100人在旺角彌敦道一帶街頭集結，其間不時向警方防線投擲磚塊，又以雷射筆射向警員，並且不斷叫喊口號。在場警員多次向人群發射催淚彈驅散，惟人群未有離開。雙方對峙期間，有人拋擲汽油彈，引發雜物焚燒。

此時，被告被發現用戴有手套的右手執起地上催淚彈殼擲向警方，當被告再度拾起另一彈殼時，防暴警向其大腿發出一枚橡膠子彈。被告隨即被警員制服拘捕，警誡下沒有發言。警員在其身上搜出防毒面具及手套。

【案件編號：WKCC178/21】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！