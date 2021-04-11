【本報訊】武漢肺炎疫情打擊各行業，健身中心受停業及健身群組爆疫影響，經營慘淡。全港有六間分店的連鎖健身中心Goji Studios正進行清盤程序，逾四分三即300多名員工被即炒，估計欠薪及遣散費等約千萬元。清盤消息爆出同晚，Goji突然指已獲「白武士」注資，將如常運作。

根據Goji前日向員工發出的解僱信指，公司正進行清盤程序，員工合約即日終止，建議員工有需要可到勞工處求助。公司債權人本月28日將開會，考慮委任清盤人事宜。有消息指受疫情影響，Goji已虧蝕五億元。Goji前晚在facebook專頁宣佈獲新投資者Urban Animal Holdings Limited支持，旗下健身中心將如常運作，更考慮在各區開新中心。惟公司註冊處未有新投資者的公司登記。

着員工求助勞工處

公司有望獲拯救，員工欠薪及遣散費卻「凍過水」。職員Cat稱公司不時傳結業，但一直強調財政狀況良好。上周四公司要求員工前日開會，多名高層現身向員工包括她派大信封。她指前線及後勤近450名員工，300多人被即時解僱，僅約百人留任，大部份教練被「炒魷」。月入逾兩萬元的她，亦被拖欠代通知金等共約三萬元。

當時營運總監向員工稱清盤人將處理薪金及代通知金費用，惟Cat指對方不諳廣東話，只着員工到勞工處求助，「根本就係耍我哋」。大批被炒員工不斷追問，行政總裁才改口稱會安排代表為員工討回金錢。現時整個顧客服務部被解僱，顧客亦投訴無門。

Goji六間分店分佈於中環及尖沙嘴等黃金地段。記者昨發現灣仔及旺角店如常開業，黃埔店則重門深鎖，門口貼上律師樓上周三發出通告，顯示該店被業主和記黃埔旗下Mossburn Investments Limited入稟追討，高院判業主勝訴可收回物業，勒令Goji本周五或以前遷出。記者曾聯絡Goji，職員指昨是假期未能回覆。

顧客周先生稱之前光顧銅鑼灣店，結業後被安排到銅鑼灣另一分店，再轉到灣仔店，「好似被人當波踢嚟踢去」。他預繳兩年半約一萬元，坦言：「如果佢畀我退錢，我都會走。」Goji屢被業主追租，包括1月中被恒隆地產入稟追討一個月逾260萬元租金。

民主黨消費者權益政策副發言人袁海文指，公司一旦清盤，消費者排列債權人位置極後，退款機會渺茫；建議消費者若未能避免預繳式消費，應使用信用卡，因銀行有「爭議交易」退款申請，消費者若未獲相關服務及商品，銀行有責任拒支付或追回款項。香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩稱，至少30名員工求助指被欠薪及遣散費。據其了解，今次是Goji部份分店清盤，憂一旦全線清盤員工更難追討，將啟動程序協助。勞工則指已提醒有關僱主《僱傭條例》下法律責任。