因為初選案被還押的前立法會議員朱凱廸，其Facebook專頁今天發放「阿廸家書」，節錄了阿廸3月底至4月初的多封家書內容，談及每日有很多習慣都會令自己忘記正在坐牢或被困，如跟同房入房開床鋪後，很自然把房門﹙即鋼閘﹚關上，然後聽收音機、吹水、食零食、寫信、睇書，通常8點多就睡着，也可用意志力撐到10點熄燈之時。

他指最近除了跟囚友討論案情及求情策略，也開始教人英文，「我沒有KM（陳健民）那樣厲害開班，只是一對一教拼音和一起閱讀理解」。

晶狀體老化 持續或致視網膜脫落

朱凱廸又指到其健康狀況，談及早前到黃竹坑葛量洪醫院睇眼科，醫生指視網膜沒有脫落或病變，只有飛蚊症；護士則稱，檢查指晶狀體有老化，若情況持續，則有視網膜脫落的可能，因此要再在赤柱驗眼，配眼鏡及定時覆診，特別要注意「放風時避免被波打中頭」。

朱也指除了九式瑜伽，跑步和掌上壓的基本訓練，收到不知誰寄來的「自療法：五大功法演練圖解」小冊子，一試馬上喜歡，指五大功法包括「撞牆功」、「拉筋功」、「拍打功」、「扭腰功」、「貼牆功」；其中「拉筋功」配合「拍打功」，自言「多年來都拉不動的大腿筋，居然也拉鬆了，相當神奇」。

袁嘉蔚畫消暑食譜送街坊

同樣因初選案被還押的南區區議員袁嘉蔚，其Facebook專頁亦上載袁早前的回信，指袁在信中夾着一個夏日湯水食譜， 送給她最愛的田灣街坊，小編指：「夏日就來到，她仍關心一眾街坊的健康，特意於獄中繪畫，愛心冬瓜荷葉薏米豬腰湯食譜，給大家消消暑。」

范國威回信市民勉勵「咬緊牙根撐下去」

范國威的Facebook專頁今也發出「尋人啟事」，指有市民寫信予范時沒留下回郵地址，所以范未能回信，故輯錄部份內容「尋人」。當中范國威在回信中提及，自己被押期間有大量時間看書，喜愛看視覺藝術，對收到畫書及畫作感雀躍，並期望日後能觀摩中大藝術系畢業生黃俊㬢的畫作；續指在獄中也會畫畫抒情，並為牆內牆外的香港人打氣。范在信中又鼓勵其中一名寄信者不要感覺內疚，「強權根本就是以莫須有的借口來打壓香港人」，呼籲大家「咬緊牙根撐下去」、「同路人互相支持」。

寫信給36人信件收集點

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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