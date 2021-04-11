因為新疆棉花涉及強迫勞動的爭議，就連中、港、台藝人也要紛紛表態，企圖以中國市場作籌碼，呼籲人民罷買等行動威嚇國際投資者。但原本只是想打擊一個瑞典品牌的事件，燒及其他幾十個品牌，涉及國內不同環節的利益。當那些國際品牌搞優惠推廣，卻又迅即引來排隊搶購。而鼓勵支持國內品牌的行為，千多元的波鞋炒上近五萬元，原來是集團式騙局。杯葛及罷買行動瀕臨失控，只能迅即降溫，草草收場。整件事變成鬧劇，反映了盲目民族主義情緒的熱情何其脆弱，其言若重，也只是重於棉花，卻又輕於折扣。

在香港，海關突然針對性執法，以沒有中文標籤及清楚警告字句為由，扣起「黃店」阿布泰生活百貨幾十萬元的貨品。結果卻引來大批市民去爆買，排隊人龍甚至延伸到店外幾個街口，排隊兩小時付款也是秩序井然。

漠視民情 製造反效果

這兩件事發生於中港兩地的罷買與爆買，都是當權集團意圖玩手段來達到政治打壓的目的，結果都只是執起石頭砸自己的腳。

特區政府越來越大陸化，對香港原有體制已造成嚴重破壞，所謂國際金融中心地位迅速泡沫化。但政府除了繼續破壞香港的公民社會外，還不斷以「執法」之名打擊在經濟領域合法經營，又在政治上旗幟鮮明的黃色經濟。過去大半年，警方、食環等執法人員，多次以「執法」之名巡查及滋擾黃店。這次針對阿布泰所作的指控，即時被不少人找到具體證據，說明同樣的情況普遍存在於其他支持政府的連鎖店。政府這種針對性執法，擺明不是「依法治港」，而是「恃法亂港」，與選擇性檢控如出一轍。

政府如此玩忽法治，產生不到威嚇效果，只會令其進一步流失政治認受性，也只會令官員及執行相關行動的公職人員變成過街老鼠！政府以為這樣就可打擊黃店，結果只會強化港人對黃色經濟圈的支持，過去幾天的爆買行動可見一斑。阿布泰營銷的商品不見得獨此一家，大部份顧客也不是別無更方便的選擇，為何仍要不惜花長時間排隊？同仇敵愾而已！政府以為可無限制地運用權力來打擊看不順眼的人或機構，結果變相為這些機構宣傳。港人如此爆買的同時，被針對黃店的經營對手也不見得有甚麼好處，不少人除了即時罷買及抵制其他店舖外，也走到其他連鎖店，把貨架上的商品驗屍，然後向海關舉報要求公平執法。相關部門顧左右而言他，也凸顯了執法的不公及「恃法禍港」的事實。政府這次可說是自討沒趣，還要累及自己友！

過去一年特區政府搞過的全民普測，現在還在鼓勵注射國產疫苗、聲嘶力竭的國安宣傳，哪一項不是只會招來冷待？完全不理會市民情緒的濫用公權力，根本無法挽回當權政治集團所餘無幾的威信，也會為民間自發的不合作運動製造更持久的韌力。不斷恃法禍港，特區政府只會變得更面目可憎。只有無貨可賣的政權，才會不斷煽動盲目的國民情緒；只有窮到只剩下暴權的政府，才蠢得以為可透過不斷濫用權力來消弭普遍存在的敵意與鄙視！這都是愚蠢至極，效果只會適得其反！

鍾劍華

香港民意研究所副行政總裁