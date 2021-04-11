【本報訊】赤鱲角機場昨晨發生火警，一批放在停機坪的國產手機及手機配件，等候裝上飛機運往泰國曼谷期間，疑手機電突然起火，火勢一發不可收拾，全批貨品陷入一片火海，幸飛機當時未起飛，否則隨時發生空難。消防員到場開喉灌救將火救熄，惟貨品已付之一炬並經射水濕透，起火原因有待調查。

裝箱運往曼谷 臨上機電池自燃

事發於昨清晨5時許，當時涉事共有三個卡板的國產手機及配件，已經圍封妥當，放在停機坪停機位452附近，等候裝上飛機運走。其間貨物中疑有手機電突然起火，火勢相當猛烈，部份貨物跌在地上，火舌隨風飄散蔓延到其他卡板，受影響面積約12米乘24米。消防員到場派出一隊煙帽隊開一條喉灌救，約40分鐘後將火救熄。

從網上圖片所見，起火手機包有藍白色外盒，為一批Vivo Y20智能手機。該批手機準備經香港航空旗下全資附屬公司香港貨運航空，運往泰國曼谷。維沃移動通信有限公司（Vivo）是中國科技公司，原是步步高電子的行動裝置部門，現在是「步步高系」的主要成員。

香港貨運航空稱，受影響的航班編號為RH331，原定早上6時25分由香港出發前往曼谷，事後公司已安排另一架貨機運載受影響航班的貨物，飛機早上8時起飛，並於當地時間早上約9時半到達曼谷。公司正配合有關當局調查今次事件起因。機管局表示，火警期間機場運作沒有受影響，火警中無人受傷，起因仍在調查。民航處稱，已按既定程序要求相關的航空公司提交報告。