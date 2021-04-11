一包淡紫色包裝魚皮花生、幾克半透明袋裝魷魚絲，平日年輕人甚至未有聽聞的「懷舊」零食，隔了鐵窗，卻是一點寄託期盼。有零食網店默默準備探監物資超過一年，更吸引物流公司免費義助，風雨不改定期送貨給「手足」家屬。當政權清算從未停止，身邊人突然淪為階下囚的非常事卻漸成平常，為了許多素未謀面的牆內同路人，拿起這份最不想接到的「定單」，他們說，應該去做，便會堅持。

記者 黃翠儀

「過去社會上各種事件，驚見大集團背後是怎樣利用香港人的錢去傷害香港人，同時亦見到很多本地商鋪（舖）堅持為香港人發聲而有所感動⋯⋯希望藉此讓自己更有能力以良心回饋社會。」這段有點嚴肅的自我介紹節錄，卻是來自一間愛以有趣「貼地」網絡改圖宣傳產品的零食網店「Jimmy Jungle」。訪問當日戴上自製紙袋頭套的阿Hei是店主之一，去年2月他們4個90後合夥創業，未有甚麼驚天動地賺大錢經歷分享，這一年學會並實踐的，是如何堅持。

阿Hei回憶，店內目標為協助因社會運動而還柙或在囚人士家屬找到探監零食、日用品的「手足計劃」，約於去年2月開始，初期以成本價交收，3月便改為家屬預先填寫表格，由店員執拾分好一袋袋，每星期運送至3個分別位於赤柱、美孚、彩虹的指定聯絡處以供領取，「赤柱同美孚都係近監獄、收押所，而彩虹就因為通常喺度轉車去壁屋。」

友人還柙 聽聞家屬撲物資費時如「打第二份工」

根據立法會文件，由2019年6月9日至今年2月，就「反送中」運動共有逾萬人被捕，當中2,000多人已經或正進行司法程序，包括約720人被檢控暴動罪，還柙或定罪判囚者早已逾百人，還未加上涉及《國安法》案件數字。

後運動時期之初，坊間已陸續有團體、小店，思考如何支援被捕抗爭者。有份伸出援手，因為感同身受，「其中一個拍檔有個朋友當時還柙緊，同家屬傾返就知探訪嘅零食或者日用品係好難搵，好似要打第二份工咁去搵，搵足一套係要搵成日。」

既然老本行從事批發，眾人便聯想到可否大量購入指定零食、用品再派發予探訪人士，令對方省卻張羅物資煩惱，計劃初期以接近成本價出售和家屬交收，後來才開放予客人認購相關物資再轉贈，家屬經核實身份後可免費申請。其間亦舉辦過「和你送零食」，書信詢問獄中人意願，再代對方為家人送上零食及心意卡。

回想計劃開始初期，每星期大約20、30人申請，「後嚟平均都40至60人，到今年2月有57個，之後理大、初選47人，前前後後送咗廿幾箱去唔同聯絡處應急，加埋都差唔多100人。」「定單」越來越多，店內貨倉亦不夠用，自今年3月開始，他們和石牆花合作成立「物資支援中心」，以後負責訂購物資，全部送到石牆花再運送到其他聯絡處，「最緊要係唔想家屬要等得耐，希望佢哋有需要就盡快搵得到物資。」

即使是批發入貨，要集齊懲教署認可交予還柙人士的零食、日用品並不簡單，除了指定牌子、款式、重量，部份亦屬市面少見。記者上次實測過遍尋不獲的蚊貼、指定條碼「祝君早安」毛巾等，這次再實測可交予還柙人士、俗稱「五大」的零食，包括魷魚絲、沙嗲肉乾、蔥餅、朱古力和魚皮花生，當中華園魚皮花生和時興隆7克裝魷魚絲，走遍多間超級市場均未有出售。

《蘋果》曾就此查詢生產商，時興隆只在電話回覆指官網有售，但每次要20包一併購入；而華園回覆指，可於部份超市和小型連鎖店、官網和HKTV Mall網店等買到該花生。

「上世紀零食」市面難覓 牙膏突轉包裝變「蟹貨」

阿Hei形容，近年市面時興日本零食，懲教清單上大都是「上世紀零食」，當中最難收集是「優之良品」沙嗲肉乾，「呢樣點都搵唔到批發，都係我哋放假去佢門市搵返嚟，所以平時慣咗一經過就抬定幾大包返公司。」

不過，找到貨源亦有機會「中伏」，例如牙膏早前改為收250克裝，本來只接受2支50克裝或1支100克裝，但2款指定牙膏品牌一般只有贈品才有100克裝，小店好不容易找到藥房專門抽起贈品裝留給他們，「但入咗貨之後個規定就改做250克，唔係即日生效可能有兩個禮拜（緩衝），但我哋做批發入咗幾箱，咁就全部變晒垃圾。」當時他曾向網民「求救」，成功賣出一大部份，但至今仍有數十支囤積在辦公室。

刁鑽款式考起家屬 懲教網頁仍用06年$1.4郵票配圖

究竟物品款式如何決定、由誰決定？懲教署網頁所示，基於保安考慮會將交來的所有同類物品，收集後再隨機分派予相關人士。《蘋果》曾問署方查詢相關準則，本來對方表示於3月29日回覆，但當日保安局刊出一篇以「懲教人員專業優秀 保安局譴責無恥之徒抹黑懲教署」為題、標明「Chinese only（只限中文）」文章後，署方回覆時只稱會考慮多項因素，包括院所運作、保安風險、物品普及程度等，稱有「既定機制」檢視，未有回答有否就物品招標、去年共檢視或更新多少次、若更換款式有多長緩衝期等，有別於以往查詢時若不提供相關數字會表明沒有備存，今次並無表明有否備存。

按署方網頁，基於保安考慮，院所會將交來的同類物品收集後再隨機分派，而根據「認可交來物品」網頁記錄，還柙人士的「衞生護理」、「文具／小食／其他」、「嬰兒用品」的最近修訂日期分別為今年1月11日、去年10月19日和5月14日，定罪人士除了衞生護理為去年12月4日，其他修訂日期相若。不過，清單上未有標明更新了哪些物品，而「郵票」配圖仍是2006年發行的1.4元郵票，而本地信件最低郵費已於2018年加價至現行的2元。

囚權組織「石牆花」建議增加指定物品款式和牌子，而且家屬經常難以聯絡到福利官，往往到探訪一刻才知悉手上物資是否獲批。現時懲教署的應用程式，功能包括按還柙或在囚人士編號查詢最新各物品可提交數量，組織亦建議更善用程式，簡化交入物資程序。

誤會對方「貪平」光顧 難忘手足爸爸一見面主動握手

阿Hei指，雖然收押所附近士多有相關物品出售，但一般較為昂貴，公佈消息後很快便有人查詢，亦因此認識了一些家屬，當中這位最令他難忘，「有一個手足爸爸約我哋，其實開頭覺得佢未必係手足可能係單純想成本價買嘢，到交收嗰下佢好主動咁握我手，將阿仔單case來龍去脈講晒我聽。」

他笑言，自己馬上提醒對方不要談及案情以保護兒子，道別時對方亦有說一兩句口號，「喺呢啲時世底下，得到阿爸阿媽支持好重要，我睇得出爸爸係幾為阿仔自豪，呢樣係幾感動。」

而他亦觀察到，越來越多個案上庭前也沒料到會面臨還柙。今年2月中，店內便有兼職倉務員保釋期間突然要還柙，本來已排滿下期更表，「佢接得最多更，本身隔一排要上庭，每次都係押後再審，但有一次控方無啦啦話取消保釋，咁就冇得保喇。」到收押所探訪那天，對方人在牆內卻更惦記同路人，叮囑若有意寫信給他，也要記得寫給其他人，並向牆外人「祝平安」。

每星期風雨不改 物流公司義助免費送貨

「手足計劃」轉眼間已歷時一年，Kenneth有份創辦的「隨心物流」一直負責運送探訪物資，每星期風雨不改送貨到聯絡處。兩間小店經黃色經濟圈相識，隨即二話不說提供免費物流，「當時已經有唔少手足入咗去（監獄），好想為佢哋做到啲嘢。」公司成立始於得知網店「光時」被物流協會打壓，「直頭出到聲話唔可以接佢哋生意，咁我哋就膽粗粗開咗間物流。」

直至近期公司有經濟困難，才收取「友情價」送貨，而有別於其他物流公司，車隊沒有在車身印上公司招牌，「一路都想低調，一嚟有請緊保釋緊或者釋囚手足，二嚟想專心做好物流。」有在學期間的同事，刑滿後要重新再多讀一年書；有釋囚員工曾以輕鬆語氣說笑，「話諗住做邊間邊間拆櫃人工好啲，但係要喺出入境嘅位置做，有案底唔做得，佢輕輕帶過，但你聽到會好唔好受，有咩理由佢要受到咁嘅待遇？」

結局未知 「惟有堅持」

時勢凶險，活在牆外亦像居於一個無形監獄。《國安法》下，不少黃店加倍小心，阿Hei坦言小店同樣會「自我審查」，留意帖文用字，只希望在如斯環境下，繼續堅守下去。

面對未來，他嘗試在無奈中保持樂觀，「而家街頭運動都可以話停咗，所以自然地會陸陸續續上庭，而家司法制度下被唔公平對待、坐冤枉監，都叫做預料到⋯⋯但以我哋認識嘅手足，其實好多都係心靈好強大，咁我哋係應該比佢哋更加tough，唔應該drag down佢哋嘅情緒。」他說，堅持的理由其實很簡單，「始終有啲嘢，你覺得應該去做，就自然會做㗎啦！」

採訪當日，客貨車行經荔枝角收押所，Kenneth也曾進去探訪，最深刻是第一次走到探訪室，相隔透明玻璃，一個高大男子差點忍不住哭起來，「睇到手足對眼凹晒，因為當時理大之後不斷拉人，警暴之類開始越嚟越控制唔到⋯⋯大家都話，對成個香港或者對自己人生，都無希望。」

這天送貨工作完成，自由離許多抗爭者仍然遙遠，下周一樣「照舊」運送物資，他輕輕嘆氣，「大家永遠都唔知結局係點樣，惟有堅持啦⋯⋯我希望，可以唔使再車還柙物資。」假若有最後一張定單，會是十年之後，甚至更長嗎？

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