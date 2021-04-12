盛傳有意再爭取入閘競選特首的全國政協副主席、前特首梁振英又出動拉票，今次於建制派主辦的網上研討會談法律界機遇，指《十四五規劃》綱要下，中國支持香港提升國際航運中心和國際航空樞紐的地位，認為其中衍生的新法律服務「方興未艾」，值得香港法律業重視，更指內地對香港法律服務的需求是香港律師「為國為民」貢獻的好機會。

梁振英致詞時指，中國與國際間的經濟交往越來越密切，提升中國法律服務質素的重要及逼切性更突出，讚香港律師有多方優勢，除有制度及語文優勢，也是國內外法律服務的「超級聯繫人」，又指香港律師事務所管理健全，有較強操守及較高信任度。

譚惠珠：香港要改變在法律上「捨我其誰」心態

出席同一研討會的基本法委員會副主任譚惠珠也指，《十四五規劃綱要》有關發揮香港優勢的內容豐富，指香港要更好融入國家發展大局，並改變「講到法律捨我其誰」的心態。

律師會會長彭韻僖則稱，合資格的香港法律執業者通過特設考試，可在大灣區內城市獲得從事內地法律特定範圍的執業資格，透露已有600多名香港法律執業者已經報名考試，相信會吸引更多香港律師參與大灣區發展。

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