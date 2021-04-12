特首林鄭月娥上周四（8日）已在立法會答問大會指，若選舉修例草案獲明天（13日）舉行的行會通過，會在周三（14日）向加開的立法會特別大會提交相關草案首讀，換言之政府最快明天公佈改制後的選委會分組團體選民、地區直選分區劃分、候選人提名辦法等。不少民主派早已表明，新制下參選選委會或立法會關卡重重，參選意欲大減。

建制敗將及新香港人成受惠者

經人大常委會通過的《基本法》附件一及附件二修訂，訂明選舉委員會會由1,200人增至1,500人，原本的四大界別將增至5個，而在第四界別中，原有區議員佔的117席取消，新增港九、新界分區委員會、地區滅罪和防火委員會，合共156席。換言之，逾百建制區選敗將失落區議會議席後卻「輸都變贏」，可以上述3個委員會身份晉身選委選特首；而為確保選委會零風險，現有防火委員會中的不足30名民主派在近日換屆時，陸續無得留低。

除建制敗將，「新香港人」也是今次改制的重要受惠者，同鄉會及土共社團紛紛獲增列為選委會界別，內地組織更可欽點部份專業界別代表作當然委員，近期林鄭與司局長持續與不同組織會面，聽取對修例的意見。而曾與政務司司長張建宗等會晤的全國性團體港人代表，包括全國工商聯、中華海外聯誼會，全國青聯及全國僑聯代表；而全國婦聯香港代表也有出席政府解說會，預料是選委會第五界別中「有關全國性團體香港成員的代表」中的合資格團體之一。

直選增審查機制 民主派明言拒選

新增有利於建制的界別外，民主派在選委會佔優的界別則被整頓，如原本的「高等教育界」及「教育界」合併為「教育界」，「醫學界」和「衞生服務界」也合併為一個界別，合併後議席同樣減半至30名，而不少專業界別已由個人票改為團體票，預料民主派入閘難度大增。

在立法會選舉方面，除了以「432」方式新增40個選委會議席，並將直選議席削至20個外，直選也會分為10區以「雙議席單票制」進行，再加上資格委員會等審查機制，民主派大多表明拒絕再玩。

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