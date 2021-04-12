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閹割選舉︱政府最快明天公佈選舉方案 周三交立法會首讀

23分鐘前
若選舉修例草案獲明天（13日）舉行的行會通過，將在周三（14日）向加開的立法會特別大會提交相關草案首讀。資料圖片

特首林鄭月娥上周四（8日）已在立法會答問大會指，若選舉修例草案獲明天（13日）舉行的行會通過，會在周三（14日）向加開的立法會特別大會提交相關草案首讀，換言之政府最快明天公佈改制後的選委會分組團體選民、地區直選分區劃分、候選人提名辦法等。不少民主派早已表明，新制下參選選委會或立法會關卡重重，參選意欲大減。

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建制敗將及新香港人成受惠者

經人大常委會通過的《基本法》附件一及附件二修訂，訂明選舉委員會會由1,200人增至1,500人，原本的四大界別將增至5個，而在第四界別中，原有區議員佔的117席取消，新增港九、新界分區委員會、地區滅罪和防火委員會，合共156席。換言之，逾百建制區選敗將失落區議會議席後卻「輸都變贏」，可以上述3個委員會身份晉身選委選特首；而為確保選委會零風險，現有防火委員會中的不足30名民主派在近日換屆時，陸續無得留低。

除建制敗將，「新香港人」也是今次改制的重要受惠者，同鄉會及土共社團紛紛獲增列為選委會界別，內地組織更可欽點部份專業界別代表作當然委員近期林鄭與司局長持續與不同組織會面，聽取對修例的意見。而曾與政務司司長張建宗等會晤的全國性團體港人代表，包括全國工商聯、中華海外聯誼會，全國青聯及全國僑聯代表；而全國婦聯香港代表也有出席政府解說會，預料是選委會第五界別中「有關全國性團體香港成員的代表」中的合資格團體之一。

直選增審查機制 民主派明言拒選

新增有利於建制的界別外，民主派在選委會佔優的界別則被整頓，如原本的「高等教育界」及「教育界」合併為「教育界」，「醫學界」和「衞生服務界」也合併為一個界別，合併後議席同樣減半至30名，而不少專業界別已由個人票改為團體票，預料民主派入閘難度大增。

在立法會選舉方面，除了以「432」方式新增40個選委會議席，並將直選議席削至20個外，直選也會分為10區以「雙議席單票制」進行，再加上資格委員會等審查機制，民主派大多表明拒絕再玩。

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閹割選舉選委會
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