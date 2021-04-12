武漢肺炎疫情漸退，連續3日沒有源頭不明個案，但香港政府卻在放寬社交距離措施上，不斷添加限制，除要求食肆只能接待使用「安心出行」程式的顧客；甚至要劃出指定區域給打齊兩針疫苗的食客，在指定區域進食，才可放寬每枱人數到8至12人，形同製造「疫苗歧視」。專科醫生亦指，30歲以下人士根本沒機會打針，意味他們也受「年齡歧視」；民權觀察成員認為，港府所謂「抗疫」新招，有貶損人權之嫌。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，雖然新措施提供了接種武肺疫苗的誘因；但不應該讓不想打針的人感到不公、被忽視。他以醫病為例，不論病人有否打針，醫生都會治療，「唔會因為你冇打針我就唔醫你，或者你唔打針個待遇會差啲」。在社交限制措施而言，打針者感染風險較低，但不代表不打針者的風險會高到，「多一、兩個人去餐廳食嘢就一定感染」。加上30歲以下人士不能接種疫苗，「呢班人形同被年齡歧視」。

「點解一開始你又畀人填紙仔？」

他表示，食肆等高危傳播地點，減低除下口罩後受感染的風險是關鍵，有否打針只是其中一個考慮因素，其他如個人衞生、手部清潔、空氣流通等也應考慮在內，若都做好，打疫苗是否一個「決定因素」，就有商榷餘地。

他認為，強制食客使用「安心出行」，不准用填寫「紙仔」作為另一個放寬條件，「實在係冇科學根據」，亦不見得會因此減低現場人士感染風險，「如果有，咁點解一開始你又畀人填紙仔？」他相信，政府難有能力確保所有市民都遵守法例。

憂措施「永續」

民權觀察成員沈偉男則稱，衞生風險與個人權利應有平衡，把疫苗與社交限制措施掛鈎、但不適合打針的人又沒有補償方法，或有貶損人權之嫌。尤其是強制使用「安心出行」，表面上是追蹤密切接觸者的一環，但當局沒有足夠理據證明只有「安心出行」能夠協助追蹤，「之前好多人唔想裝『安心出行』，而家政府變咗更加強人所難、施加壓力」。

他又指出，特首林鄭月娥一直避談措施的退場機制，又以歐洲等地有類似措施來辯解，擔心這些措施會被「永續」，「但而家疫情已經好返好多，邏輯上係完全解釋唔到」。

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