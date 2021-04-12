立法會財務委員會今午有關討論司法機構開支預算環節，建制派何君堯三度指摘律政司司長鄭若驊及在席官員不應再以「社會事件」形容2019年的反修例運動，甚至要求鄭若驊「定性」為「黑暴」。鄭若驊強調要獨立審視每個事件，指無論如何稱呼，都不會影響任何法律決定，更着何君堯「聽吓」她向來的演說，就會知道她對事件的立場。

鄭若驊今天指，由去年至今，經上訴法庭聆訊並判決，涉及公眾秩序罪行覆核刑罰申請的案件共有17宗，全部覆核成功；對於有檢控一方最近被法官批評準備不足，鄭則強調每次案件完成審訊，律政司都會跟進，值得改善時會改善，如有不公平之處，亦會向法庭反映。

何君堯不滿以「社會事件」形容反修例運動

而鄭若驊與司法機構政務長梁悅賢席間回應議員提問、如常以「社會事件」形容反修例運動後，何君堯先後三次發言表達不滿。何初稱，對於有官員至今不以「黑暴」而以「社會事件」形容反修例運動感到「好反感」，公開炮轟在席官員：「你哋仲咁斯文？有冇搞錯呀你哋？唔該你糾正你哋嘅思想！我以後聽到有官員仲喺度講社會事件呢，唔該請你哋官員出門口啊！」

他又要求鄭若驊交代何時才會完成7,000多宗至今未處理的「黑暴」案件；鄭若驊指，「有時案件調查時間要長，個檔案未嚟到律政司嘅話，就唔可以話有7,000個未做完」；梁悅賢回應時續以「社會事件的案件」形容反修例案，指正透過不同層級法院以最有效率方法處理。

何君堯繼而指不滿有官員仍以「社會事件」形容反修例運動，問鄭若驊會否就事件「定性」：「如果我話新冠狀病毒係武肺，妳（鄭若驊）會唔會接受啊？國家都唔接受呢個叫武漢肺炎啦」，批評鄭至今對「黑暴」事件「左飄飄，右飄飄」，指鄭作為政府的法律顧問，有責任要求19萬公務員日後不能再以「社會事件」形容反修例運動。

要求交代何時完成7,000多宗未處理的「黑暴」案件

鄭若驊則稱，對於2019年的「事件」，大家很清楚涉及街頭暴力、暴動、未經批准集結、非法集結以及不同暴力和持械案件，「至於你點樣去叫佢，其實呢個對我哋喺法律工作係唔會有變，所以我唔同意呢個係一個法律意見，你點樣叫佢，就係點樣叫佢，都唔會影響我哋就住每一件案（的處理）」。她指律政司最重要按法律辦事，「而唔係點樣去講一樣嘢」。

何對鄭的回應拒絕「收貨」，指作為政治任命官員，鄭應提供「超乎法律的睇法」，又指五大訴求屬於「違法」，若官員續以「社會事件」形容反修例運動，將令人質疑是否認同鄭松泰等人的立場，質疑官員若將反修例運動形容成「社會事件」，「咁使乜要立法會『清零』？使乜要完善選舉制度？使乜要立《國安法》？你普通刑事檢控已搞掂啦！」

鄭若驊聞言後大笑數聲，重申大家十分清楚2019年發生的是「街頭暴力」，又指何君堯知道「五大訴求、缺一不可」有何具體內容，「但好多喺度嗌嗰啲人都唔清楚嗰『五大』係乜嘢訴求，所以我哋唔好以為佢哋個個都好清楚」，重申律政司首要是維護法律法治，其政治立場亦「好清楚」，「如果議員聽吓我其他演講，會好清楚我點樣形容2019年個事件」。

政府6月30日辦《國安法》法律論壇

熱血公民鄭松泰會上問到「警司警誡」由誰決定作出？鄭若驊指警方決定是否作出警司警誡時，通常會考慮涉嫌犯罪人的年齡、案件嚴重性，以及是否自願認罪和有悔意；相關案件檔案交到律政司後，律政司會按法律和考慮相關證據，包括是否有合理定罪機會和有公眾利益後，再決定是否提出檢控。

而鄭若驊回應新民黨容海恩查詢時則指，政府除在4月15日舉行國家安全日，亦會於6月30日舉行關於《國安法》的法律論壇，政府正在籌備。

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