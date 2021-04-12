政府一向將民意視若草芥，對於上百萬巿民如是，對於區區一條不足40戶的小村，更加是肆無忌憚。粉嶺何家園在政府的「粉嶺第48區公營房屋發展計劃」下，將慘遭滅村，直至村民家門被貼上清拆信，才如夢初醒，知道將慘被滅村。村民狠批土地工程拓展署規劃漏洞多多、前後矛盾，促有關部門暫緩計劃，聆聽居民的意見。

「粉嶺第48區公營房屋發展計劃」下，政府將在48區興建商場、停車場及社區院舍等設施，同時清拆何家園村住宅，興建一所提供612個學位的小學。

北區區議會主席羅庭德，指出相關規劃未有考慮到暉明邨等鄰近區域的公屋項目將帶來的人流及車流，及東鐵綫由12卡轉為9卡對北區交通影響等因素；同時又質疑在同區已因沒有足夠學童而有廢校的情況下，為何堅持清拆何家園，要何家園居民逼遷，作無謂的犧牲。

居民周先生在何家園居住逾半個世紀，指村內有很多都是磚頭屋，修修補補亦不願搬遷，「（居民對呢度）好有歸屬感，好有感情」。早前獲土政、土木工程承諾會重新考慮居民建議，最後卻只等來一封清拆信，他感到相當不滿，形容職員對很多居民的問題「避而不答」，但在地政署進行土地凍結登記程序時，連續幾天上門，他形容為「好似捉賊咁」，指自己家中年過八十的母親患有高血壓，有關部門的行為讓他感到非常困擾，有關部門一邊說會諮詢、一邊以這樣的方式逼遷居民，直問：「咁叫諮詢咩？好似想夾硬嚟咁。」

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