【本報訊】政府無視對生態的破壞，力排眾議強推造價數千億元的「明日大嶼」。香港戶外生態教育協會調查發現，大嶼山多處的昆蟲物種非常豐富，當中三個物種很可能是在本港首次錄得，包括一種或是全球首次發現的飛蛾。有環保團體警告明日大嶼或對昆蟲物種趕盡殺絕，促政府應首先發展棕地。

香港戶外生態教育協會去年主辦「大嶼社區昆蟲及無脊椎類大搜查」活動，由公帑資助，邀請公眾及學生在東涌、梅窩、大澳等地區搜集昆蟲資料，共收集近11,943個觀察紀錄，約四成紀錄達研究級別，當中錄得超過710個不同物種。

梅窩生態環境恐不保

其中有參與調查人士在東涌記錄到罕見飛蛾，港大生物科學學院博士研究生蘇英健引述在港研究飛蛾20多年的「飛蛾專家」Roger Kendrick表示，現階段無法將其與任何已發現的物種匹配，但現時只有一個紀錄，仍需採集更多樣本以進行分析，才能確定是否全球首例。

調查亦發現兩種未曾在港發現的昆蟲，包括在梅窩發現的蜂種，以及在東涌發現的蟑螂。協會創辦人及保育總監沈鼎榮指，香港文獻暫時未有這兩種昆蟲資訊，兩種物種亦有待專家分析，才能確定牠們在本港的繁殖情況。

沈鼎榮續稱，協會職責是提高市民對生態保育的認知，對明日大嶼「沒有正反兩面立場」，但指政府的「可持續大嶼辦事處」只將貝澳、水口等地區列入重點保育區域，梅窩暫未包括在內，人工島及相關交通配套或會接近梅窩，擔心工程將影響該處生態環境，呼籲政府發展明日大嶼前應更審慎進行前期評估。

綠惜地球總幹事劉祉鋒批評政府屢不聽取環保團體及市民意見，指填海對生態的影響屬永久性，故絕不接受大規模填海工程，改變棲息地的模樣或對珍貴昆蟲物種趕盡殺絕，促政府保育新發現的稀有昆蟲物種，並擱置明日大嶼計劃，運用《收回土地條例》首先收回及發展棕地。

有指明日大嶼涉及的交椅洲填海工程研究，在獲得立法會撥款5.5億元後，正進行招標工作，預計今年6月可批出顧問合約，政府亦會在研究期間會進行兩次公眾諮詢，首次預計最快明年下半年進行。