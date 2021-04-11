【本報訊】因應公立醫院不時發生開錯藥事故，醫管局近年在15間急症醫院推出住院病人藥物處方系統（IPMOE），減少醫護手寫處方和派藥工作，使用新電子系統後，開錯藥導致病人出現敏感反應事故減少七成，錯辨病人情況亦跌五成半，醫管局冀未來將系統推廣至復康醫院、急症室和深切治療部應用。

醫管局總行政經理（醫療訊息）彭育華指出，醫院以往沿用手寫藥物處方，一個病人可能有多張不同顏色的紙，記錄服用不同種類藥物，由醫生傳真到藥房配藥，再送到病房由護士核對和分發，過程需要動用許多人力資源，如部份病人同名同姓，加上部份醫生字迹潦草，增加核對時間及派錯藥機會。

提醒醫護藥物相沖

彭指醫管局自2013年起逐步在15間急症醫院推出住院病人藥物處方系統（IPMOE），依靠「派藥三寶」將流程電子化，分別是二維碼掃描器、印條碼機和螢幕，醫生在處方藥物後，藥劑師可在系統中檢查核對，系統會再自動將藥物分類，護士掃描藥袋和病人手帶上的二維碼，即可確定藥物分類及對應正確病人。

綜合15間急症醫院使用IPMOE系統前後，發現整體開錯藥導致病人出現敏感反應事故減少70%，錯辨病人情況亦下跌55%，成效滿意，冀未來推廣至復康醫院、急症室和深切治療部。

瑪麗醫院內科部顧問醫生陳穎思指醫護工作繁重，或會看漏某病人對甚麼藥敏感，系統的人工智能清楚記錄病人有否藥物敏感，「例如有老人家食緊10隻藥物，萬一重複處方或者藥與藥之間有相沖，系統都可以發出提醒。」