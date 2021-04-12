公營房屋供應緊絀，故當局近年極力壓縮工序期望單位可盡快落成。不過，運房局回覆立法會財務委員會時披露，過去5年有4個公營房屋項目，涉及約3,600個單位未能按原先計劃落成，項目的合約工期延遲約半個月至4個月，主要原因為承建商施工進度較原定計劃緩慢。

當局稱，為加快建屋時間，房委會會在確保工地安全和建造質素下，完善建造程序，並持續運用預製技術，探索提高預製率的機會，如採用天台立體預製升降機機房等，及其他創新建築方法以提供生產效率，包括於公營房屋發展項目中鼓勵承建商應用機器人施工等。

當局亦披露，21／22年度就監察發展公營房屋的用地供應及行政管理與房屋有關的基建工程的人員編制約為59人，預算運作開支約8,200萬元，與前一年相若。

石籬中轉屋入住率僅17.8%

另外，石籬中轉房屋將會清拆，轉作公營房屋發展。運房局回覆提問時表示，截至今年2月底，石籬中轉屋的入住率為17.8%，空置單位有1,584個；寶田中轉屋入住率則達77.8%，空置單位有901個。至於維修保養及改善工程開支，石籬中轉房屋及寶田中轉房屋20／21年度的總開支分別為936萬元及3,506萬元。

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