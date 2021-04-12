上周四有警員在沙田截停私家車期間開槍射中男司機，及後男司機與同車女友一同被捕，警方其後揭發兩人牽涉一個爆竊集團，事後再拘捕3名同黨。案件今天在粉嶺裁判法院提堂，男司機與女友及另一人被控入屋犯法罪，女友另被控販運危險藥物罪。中槍男司機仍然留院，今缺席聆訊，案件押後至4月16日再訊；另外兩名被告則暫時毋須答辯，還柙至6月7日再應訊，其間讓警方作進一步調查。

3名被告依次為吳文偉（46歲）、女被告黃穎筠（40歲）及中槍司機孔俊傑（45歲），其中吳及黃均報稱無業，孔則報稱任職地盤工。三人同被控於今年3月29日在粉嶺帝庭軒商場進入一間電器舖內，偷竊62部手提電話、8部平板電腦、1部手提電腦及3,000元現金，總值29.2萬元。

另外黃姓女被告被控一項販運危險藥物罪，控罪指她於今年4月9日在天水圍天恩邨恩盈閣17樓梯間非法販運危險藥物。

主任裁判官蘇文隆拒絕兩名出庭被告的保釋申請，二人須繼續還柙看管。

【案件編號：FLCC516/21】

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