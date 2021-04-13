廉政公署昨日（12日）落案起訴一名衞生防護中心前顧問醫生，控告他涉嫌公職人員行為失當及欺詐，在中心為三個國際及海外衞生組織提供總值逾420萬港元的結核藥物測試及其他服務時，濫用公職以謀取私利。

被告63歲甘啟文是衞生署衞生防護中心前醫務微生物學顧問醫生，被控共7項罪名，包括4項公職人員行為失當，違反普通法；2項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條；及一項使用虛假文書，違反《刑事罪行條例》第73條。

由3個國際及海外衞生組織收取逾420萬港元資助和服務費

案情指，甘啟文於2005年9月至2013年1月期間，涉嫌未經衞生署批准，分別與日本國立感染症研究所、世界衞生組織和創新診斷基金會代表簽訂合作協議，再促使衞生署職員舉辦工作坊、會議等活動，及提供藥物敏感測試服務，透過由他獨自控制的香港微生物學醫生協會銀行戶口收取費用，但無向署方披露曾收取資助和服務費。

據廉署資料，甘啟文分別從日本國立感染症研究所、世衞和創新診斷基金會，收取1,500萬日圓（折合約128萬港元）、逾6.4萬美元（折合約50萬港元）及約24萬美元（折合逾186萬港元）資助和服務費。

另外，甘啟文在其「退休前休假」開始後，即2012年4月至2014年3月期間，再意圖詐騙而誘使世衞代表簽訂另外三份培訓和藥物敏感測試協議，讓約8萬美元（折合約62萬港元）轉賬至香港微生物學醫生協會銀行戶口。

甘啟文已獲廉署准予保釋，明日（14日）在東區裁判法院應訊，以待將案件轉介至區域法院答辯。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！