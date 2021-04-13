深水埗主教山配水庫險被拆卸事件，外界質疑政府文物保育政策落後。發展局透露，過去5年有15幢已評級或擬議評的歷史建築已被拆卸，去年亦有一幢尚待評級的建築物被拆卸，但當局未有透露被拆的歷史建築詳情及地點。

發展局回應立法會議員在特別財委會的書面質詢時稱，過去5年，在「1,444幢歷史建築」及「須進行評級的新項目」名單中，有15幢已評級，或擬議評級的歷史建築，以及一幢尚待評級的建築物已被拆卸。當中3幢涉及二級歷史建築，或擬議二級歷史建築；另13幢為三級歷史建築，或擬議三級歷史建築。

政府強調，現行歷史建築評級制度屬行政性質，旨在提供客觀基礎，以釐定香港歷史建築的文物價值及保育需要，不會影響歷史建築的業權、使用權、管理權及發展權。而被拆卸的歷史建築，政府強調，已盡力與有關私人業主聯繫。

此外，發展局透露，截至上月12日，有120個歷史建築被列為「須進行評級的新項目」，當中包括山頂食水配水庫、油麻地配水庫等。

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