「北方海路」（NSR）為俄羅斯在北極地區的發展重點之一，而在蘇彝士運河被封鎖的意外發生後，俄國趁機推銷NSR，稱其省錢又省時。

NSR位於俄羅斯的專屬經濟區內，沿俄海岸線往返太平洋與北冰洋，大部份路段位於北冰洋水域。

通海路運送能源

蘇彝士運河出現堵塞事故後，俄羅斯借機推銷NSR。副總理特魯特湼夫揚言，相比前者，後者路程縮減15日，可為寄件人每年節省5億歐元（46億港元）。他又大打環保牌：「由於路程較短，減少碳排放。因此，發展北方海路除了可以帶來經濟效益，亦可以改善環境。」

對於其運費比蘇彝士運河高30%，他已下令遠東發展部、交通運輸部分析運費高的原因，又指俄政府有義務令運費減低。他表示：「如果這需要政府單獨的計劃及支持，也應這樣做。」

北極部份地區航運期通常在11月結束，但氣候變化令冰層變薄，令航運期增至每年9至10個月。俄國氣象部門亦指，最近數年直至夏季結束前，此海路都幾乎沒有冰，而去年的冰蓋量亦創新低。特魯特湼夫去年揚言，俄國將續增破冰船隊，以確保海路可全年通航。

俄國希望依靠此海路出口石油及天然氣到海外市場，去年已有1,800萬噸液化天然氣（LNG）經此航道運送，以總貨運量為近3,300萬噸來計算，佔比高達55%。能源部預料，貨運量將進一步增加，以實現總統普京的目標，即2024年的貨運量達至每年8,000萬噸。

法國24/俄羅斯RT電視台/塔斯社