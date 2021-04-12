【送暖高牆】

當法律淪為政權打壓異己的工具，香港人會用盡不同方法表態，奮力向剝奪我們權利與自由的壞人說不。過去數天，港人眾志成城撐阿布泰，店外人龍就像人鏈，連結戰友的堅持；希望牆內手足一樣知道，夥伴們都在。

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送暖高牆逢周一至五刊出

別讓無情政治摧殘

毛小姐：

知道你被檢控不能保釋的消息，非常心痛。

我與你差不多年紀，由你做新聞到入立法會做議員，一路都非常欣賞你的敢言、正直、硬朗、但又溫和淡定的風格。

如今你身陷囹圄，我不能幫上甚麼，只有附上這寥寥數行，希望你知道，就算大家互不相識，圍牆外是有很多人默默支持你的。

更希望你能撐住，身心不要被無情的政治摧殘，盡快重獲自由！

Karen

願你不遭患難艱苦

林卓廷先生：

你好。這是我的第一封信，如果寫得奇奇怪怪，未能給你增添樂趣，請暫時忍耐。雖然幽默感是天生的（而我又欠缺），不過經過充份的寫信練習後，我的文筆會日漸流暢，亦能更生動地描繪日常瑣碎事。

我是一位普通上班族，也像香港很多人一樣，差不多天天都要加班。不過在現在香港不太好的經濟情況時，能有一份準時出糧的工作是十分感恩的。

這幾個月我都經常看YouTube，其中有一個年輕人及一對夫婦會定期發佈他們在英國生活的短片。有介紹落完雪之後家長帶小朋友在雪地上堆雪人、去超級市場買餸學英文、在屋企後園種菜自用、煮方便晚餐（其實我今晚就試煮簡便葱油雞）、買車試車和車的保養、天氣、外賣店的日常工作，甚至會分享一些好人好事等。下一次我試着分享一些。雖然那些短片不算是那些非常資訊性的資料，不過久而久之又會讓我更多了解外地的生活。就好像介紹的肉骨茶，原來有分馬來西亞味和新加坡味。馬來西亞味藥味較重，新加坡味的就胡椒味重些。可能好多人一早都知，不過現在在日常生活中多找些糊塗的時間去識多一點點，好像都是一個保持耐力的方法，這方法對長期加班族尤其合用。

這段期間希望你能保持身體健康及精神奕奕。

最後送給你：

雅比斯求告以色列的神說：「甚願你賜福於我，擴張我的境界，常與我同在，保佑我不遭患難，不受艱苦。」神就應允他所求的。

下次再談！

Jackie

衝破黑暗的先行者

親愛的︰

在你的字典裏，沒有忘記這兩個字。

在嚮往自由的人群中，你是走在前面帶領着我們向前走的引領者，在我們共同守護、一起生活並珍愛着的地方，在你的身後，有超過二百萬人正緊跟隨着你。你雖身陷囹圄，但你的意志，依然牽引你身後的追隨者，要衝破黑暗邁向光明的決心不會被群魔削弱。這刻，要奪去我們自由的惡魔還在張狂地撒野，但因為有你，拼死地在他們已向全地球張開那張惡毒的網上𠝹下了裂口，讓內裏無力掙開枷鎖的人，看見了希望，有了逃脫的生機，感謝有你，為我們做先行者，作出了眾多的犧牲，在我們一起共同呼吸的天空下，你，沒有被忘記的權利，我愛你，煲底見！

請保重，這是我唯一心願。

你的手足上