特首林鄭月娥今午4時召開記者會解說選舉制度修訂草案，預料政府或以觸及破壞或操縱選舉的行為屬違法，規管組織或煽動選民投白票。有學者稱看不到政府規管的邏輯，如友儕間談及是否屬「煽動」？質疑當局只擔心大量白票令其「尷尬」，憂慮影響市民的言論自由。

林鄭今早在行會前指，觸及破壞或操縱選舉的行為屬違法，但如何界定「破壞」或「操縱」選舉，爭議極多。中大政治與行政學系高級講師蔡子強接受查詢時質疑，選舉期間若有候選人呼籲選民投票給自己、或呼籲選民不應投票予另一名候選人，又或者是朋友之間談到會否投票等問題，同樣也可能屬於能「影響」選舉結果，反問政府會以甚麼理由，將「投白票」的行為單獨區分、規管：「點解惟獨投白票呢樣嘢本身要被批判呢？點解惟獨係投白票就不能容忍呢？」他憂慮有關規管會影響市民的言論自由。

蔡估計，政府或恐怕在選舉結果中出現大量白票，令其「尷尬」而作規管，但他認為選民毋須受人「鼓動」亦能有個人決定，舉例指，2010年立法會五個地方選區進行補選、即「五區公投」期間，當時在民主派政黨大力宣傳下，結果仍是低投票率，反映「市民本身會有一個自動自覺嘅決定點樣去睇呢樣嘢，唔需要有人出嚟鼓吹或者宣傳」，強調政府即使規管「煽動」投白票，亦毋助解決政治「尷尬」問題，亦難以說服市民，反籲政權反思公眾對新選舉制度是否「不大歡迎」。

張達明：政權話係法律就係法律

港大法律學院首席講師張達明回覆本報查詢，法律上會否在界定是否「組織、煽動」他人投白票時有難度？張直指對現今政府來說不會有難度，因為政權「要拉你就拉你」，形容香港已漸偏向內地人治化的法律制度，指港版國安法在港實施後，政權利用相關法例條文成為「萬能Key」，甚至將條文「演繹得越來越闊」，坦言難以再用熟悉的普通法及《基本法》看待問題，簡單而言：「政權話係法律就係法律」。

記者 何嘉瑤

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