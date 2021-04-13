特首林鄭月娥以要市民接種疫苗換取放寬社交距離措施，被質疑是要「谷人打針」。BioNTech復必泰開打34日，至今已接種約37萬劑，本月初恢復接種BioNTech復必泰前供港的約30萬劑疫苗，至今已接種了約22萬劑。反觀已開打42日的科興疫苗，至今只接種約50萬劑。若未來750萬劑BioNTech復必泰接種完而又未有其他新疫苗，市民可能被迫接種科興。

接種科興數字低迷 隨時用唔晒要丟棄

政府預先採購協議分別採購750萬劑科興及BioNTech復必泰疫苗，100萬劑科興疫苗已運抵港，但開打42日至昨日，只接種了約50萬劑，市民預約情況冷淡。即使昨午政府宣佈外出用膳要與接種疫苗掛鈎，都只有3,300人預約接種科興疫苗。科興疫有效期為一年，即如今年初運抵港的疫苗，有效期直至明年初，而且餘下600萬劑疫苗會陸續抵港；若接種率一直低迷，隨時有疫苗需棄用。

另一方面已開打34日的BioNTech復必泰疫苗，截至昨日已接種了約37萬劑，接種劑量隨時超越科興，昨日有約1.3萬人預約接種，接種人數拋離科興。BioNTech復必泰疫苗有效期為6個月，即本月初恢復復必泰接種前運抵港的約30萬劑疫苗，有效期直至10月初，目前已接種了22萬劑。750萬劑BioNTech復必泰疫苗只夠357萬人接種，若所有BioNTech復必泰疫苗用完，而又未有新疫苗供港，可能市民被迫接種科興疫苗。

羅卓堯：科興有效率低 不希望政府迫市民打

醫管局員工陣線羅卓堯表示，政府今次是想「谷人打針」，暫時難以評論政府是否想藉放寬社交距離措施，迫市民接種科興疫苗；不過科興疫苗提交醫學期刊的第三期臨床研究數據，已表明有效率只有50.7%，不希望政府迫市民接種有效率低的疫苗；若將來只有科興疫苗，希望市民小心衡量是否接種。

民主黨醫療衞生政策副發言人袁海文則表示，暫時未能證明政府想迫市民接種科興疫苗，因現階段市民仍可選擇接種哪種疫苗，但政府必須確診疫苗有足夠供應，及市民有得選擇，不得只有一種疫苗供應。

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