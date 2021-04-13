對抗疫症最大功勞者，莫過於香港人自己。去年初武漢肺炎襲港，政府死不封關，市民自動自覺戴口罩、勤洗手，減少感染各類呼吸道疾病的機會，求醫次數也減少。這種情況由食物及衞生局提交立法會文件可見一斑，去年申領醫療券的次數僅384.7萬次，較2019年大減141萬次或26.8%；當中，申領西醫診症的次數更加減少近100萬宗，換算約3億元。

現時每名合資格的65歲或以上長者，每年可獲發2,000元醫療券，餘額可以儲起，上限8,000元。過去數年，醫療劵申領次數均超過500萬次，2019年更達525.7萬次；但2020年則罕有下跌，僅384.7萬次，少141萬次，跌幅26.8%。

一直以來，西醫診症均是醫療券最主要使用的途徑，2019年多達295.2萬宗；但去年同樣大幅下跌至195.7萬次，少了99.5萬宗或33.7%。中醫申領次數也由前年的163.4萬宗，跌至去年的137.6萬宗，跌15.7%。

其餘各項醫療服務的申領次數也下跌，包括每2年只能使用2,000元的視光服務，僅158.1萬宗交易，較前年少近35%。唯一增加的是職業治療服務，錄4,640宗申領，增幅43.5%。值得留意的是，港大深圳醫院也接受醫療券申領，去年錄1.9萬宗申請，增近40%。

雖然申領宗數大減，但相應的申索金額跌幅不算明顯，去年涉額21.5億元，較前年的26.6億元少約5.1億元或19.3%。

政府不斷吹噓大灣區，會否一併擴大醫療券使用範圍至內地其他醫院或地方﹖食衞局稱，「現階段未有計劃」把使用範圍擴展至香港以外地方。

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