【本報訊】政府公佈透過四間電子支付平台派發5,000元電子消費券，惟發放期數等未有定案。實政圓桌立法會議員田北辰表示，據他了解，政府傾向分兩期派發，每期2,500元，各期使用期限為兩個月，形容政府改變發放模式「成數非常之高」，又稱八達通公司將因應計劃，向新商戶免費提供無線八達通機。

政府原打算將電子消費券分五期發放，每月1,000元，每次使用期限為一個月。立法會議員田北辰表示，原做法不利消費者購買價格較高的貨品，建議政府分兩期、每次2,500元派發，現時政府在商討使用期限定在每期兩個月，即共四個月。他指財政司司長陳茂波已接受提議，「係咪兩期仲拉鋸緊。但成數非常之高」，估計一至兩個月後才敲定細節。

田北辰指，原希望政府一次過發放5,000元電子消費券，但礙於有份發放消費券的八達通儲值上限只有3,000元，而受制於金管局，八達通亦難以修改儲值上限。

他又透露，街市檔等商販多使用現金交易，不願安裝八達通機，是計劃一大難題，八達通公司將為有關商戶提供誘因，免費提供「無線盒」，毋須「拉線」並與商戶東主智能手機連線，方便客人用八達通付款和東主收款。

澳門推電子消費改良方案

澳門政府昨亦公佈電子消費優惠的改良方案，出手較港府闊綽，全澳永久性及非永久居民均獲發5,000元「啟動金」及3,000元立即扣減金額，最快下月登記。啟動金每日上限300元，消費可獲七五折立減，意味購買400元貨品即享100元折扣，扣除啟動金上限後等同免費。在5,000元「啟動金」耗盡後，消費者可自行充值，享用75折優惠至「立減額」用完。

澳門居民可經當地八間移動支付機構的手機錢包，或去年政府所發的電子消費卡收取款項，下月至12月透過澳門金管局網上系統登記，使用期預計6月至12月。未成年人的消費款項需由父母代領。當局稱，有關金額不可用於繳交水電費、保險費或到娛樂場賭博等，亦不得兌現，但期望措施適用於乘搭巴士。