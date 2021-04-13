民主黨兩名前立法會議員尹兆堅和黃碧雲被指干擾去年10月立法會兩個事務委員選舉正副主席的程序，日前被落案控告違反《立法會（權力及特權）條例》的藐視罪，今日下午在東區裁判法院提堂。案件押後半年再提堂，等待終審法院今年8月審理梁國雄搶文件案和頒佈判決。該案會探討特權法議題，包括藐視罪可否控告議員。兩人獲准在本案保釋，惟尹兆堅因初選案而須繼續還柙。

尹兆堅（51歲）與黃碧雲（62歲）均牽涉民主派初選案，黃在該案獲准保釋，尹則還柙候訊。就今日提堂的案件，主任裁判官羅德泉批准兩人以1,000元保釋，不准離港。

尹兆堅被押上法庭應訊，聆訊期間和完結之後，旁聽席有市民數次向他揮手，尹點頭並做手勢回應。

今日兩宗案件控罪均為藐視罪，違反《立法會（權力及特權）條例》第17(c)條。其中一案只控告黃碧雲，指黃於去年10月15日在立法會綜合大樓會議室內，連同許智峯在立法會的委員會舉行會議時引起或參加騷亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。

另一宗案件同時控告尹兆堅和黃碧雲，指二人於去年10月16日在立法會綜合大樓內，在立法會的委員會舉行會議時引起騷亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。

據了解，控方案情指黃碧雲於去年10月15日發展事務委員會選舉主席的會議上，到主席台「搶咪」發言，而許智峯另有舉動，最終黃離場抗議，拖慢會議程序。

至於10月16日的控罪，涉及食物安全及環境衞生事務委員會選舉主席程序。據悉黃碧雲被指將一張選票交給尹兆堅，該票與會議投票所用的票顏色相同，但內容有異。尹涉嫌將該票放入投票箱，最終收集的選票多出一張。事件導致會議程序拖延5分鐘。

【案件編號：ESCC757、758/21】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！