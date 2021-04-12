【本報訊】港府放寬安老院及殘疾人士院舍探訪安排，條件是探訪者要完成兩劑疫苗接種，且探訪前病毒檢測呈陰性；若因健康理由不能接種疫苗人士，可以兩次檢測代替注射，惟放寬公院的探訪方面則未有打疫苗以外的取代方案。有長期住院病人的家屬表明不想被迫冒險打疫苗，要求政府或醫管局盡快公佈其他取代方案。

勞工及福利局長羅致光表示，若親友完成兩劑疫苗接種後14日，並探訪前進行快速測試而呈陰性，便可到院舍探訪。至於未完成兩劑疫苗接種或因健康理由不能接種疫苗的親友，可於探訪前72小時檢測，並在探訪前快速測試，兩者均呈陰性亦可以探訪。惟放寬公院探訪則未有相同安排，政府僅指稍後才會再公佈因身體狀況不能接種疫苗人士的另外安排。

擔心自費檢測負擔沉重

34歲的潘先生2011年捐肝予患上急性肝衰竭的弟弟，但弟弟手術後出現併發症，一半腦細胞死亡，自此失去活動能力，2016年起在瑪嘉烈醫院留醫至今。他稱弟弟現時智力如1至2歲嬰兒，不能走動和說話，要插胃喉進食營養奶，不時會無意識拔掉胃喉，故需長時間用約束帶固定手腕。

去年6月和11月本港疫情放緩時，潘尚能每周一小時親自探望弟弟，幫他按摩、做運動和修剪灰甲等，惟隨後公院收緊探訪，即使病情較穩定的病人如他弟弟，家屬也只能每周視像探訪十分鐘。他直言弟弟情況明顯轉差，「好明顯睇得出太耐冇見佢，見佢表情好癡呆」。

潘指公院醫護工作繁重，未能定期幫弟弟修剪灰甲，4月他陪同弟弟覆診時，看到其灰甲久未修剪，「真菌感染會好臭」。

潘指自己心臟和腎功能不佳，不希望冒險打疫苗，批評特首林鄭月娥僅稱「會諗其他方法」協助未能打疫苗的市民，惟卻未有實質定案，感到失望。

因肺部問題而需長期覆診的黃女士亦擔心不適合打疫苗，她不滿要檢測兩次才可到安老院探望九旬母親，質疑「點解要做兩次？係咪多餘？最重要係入去嗰下係陰性」。她更擔心若要家屬自費檢測，負擔將十分沉重。