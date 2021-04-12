【本報訊】教育局教育主任在兒子參加升中派位時，涉10度擅自進入中一學位分配系統「偷睇」兒子及其他百多位同學成績，遭廉署拘控10項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪。案件昨開審，直屬上司作供直言被告工作不涉派位，他擅閱資料可估計兒子派位結果，屬利益衝突及違反守則。案情透露，被告兒子升中呈分試成績徘徊在跌出Band 1邊緣，就讀小學估計成績最佳的42名學生能升讀Band 1中學，但被告兒子排名43。

1996年加入前教育署的被告彭偉傑（57歲），被控2016年8月至翌年9月取用教育局「教育資訊系統」內載有「中一學位分配系統」數據庫的電腦系統，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益。中一派位系統載有學生小五下學期及小六上、下學期呈分試成績以至選校志願，屬限閱資料。

兒子排名徘徊Band 1邊緣

被告2016年8月向上司申報其子X就讀藍田某小學，2017年9月升中。該小學共有128名學生參加中一派位，學校根據呈分試成績製作總排序表，估計各學生的派位組別。首42名學生估計落入第一派位組別，而X排43名，屬第一與第二組別之間。被告每次查閱資料涉及5名至94名學生不等，10次查閱中，有四次查閱不包括X的資料。校方同年4月舉行升中家長會，被告同月與副校長通電約半小時。

辯方同意被告有登入電腦系統查閱過資料，但強調被告日常工作也會接觸有關資料。被告上司、學位分配組高級教育主任雷海明任控方證人稱，被告需處理中學學位分配辦法的遲來申請者，但不涉及派位。

雷指學校成績是派位結果其中一個重要因素，守則訂明員工要避免利益衝突，被告不可查詢X及同校同學成績，因可藉此估計X的派位結果。聆訊今續。

案件編號：KTCC1555/20